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大S低調助偏鄉！捐「大小S號」醫療車扶弱 生前善舉曝光

大S生前捐贈「大小S號」巡迴醫療車助花蓮偏鄉弱勢。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）大S生前捐贈「大小S號」巡迴醫療車助花蓮偏鄉弱勢。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛農曆新年期間因感染流行性感冒併發肺炎辭世，享年48歲；不為人知的是，大S在生前一直都在關注花蓮等偏鄉公益，甚至捐助「大小S號」巡迴醫療車低調行善。如今，大S的48年人生璀璨落幕，「門諾公益」也悲痛哀悼：「您在天上仍是一位美麗的善心天使。」

門諾公益披露，大S生前低調行善的暖舉以表哀悼之情。（翻攝自臉書）門諾公益披露，大S生前低調行善的暖舉以表哀悼之情。（翻攝自臉書）

「感念人美心美的徐熙媛小姐低調關注花蓮偏鄉公益！」門諾公益透露，大S於2021年發起捐助門諾的「大小S號」偏鄉巡迴醫療車，如今仍奔馳在花蓮遠地的各個角落，為許多不便於行、年邁的長者服務，感謝她在演藝圈發揮公益影響力，進而讓偏鄉弱勢得到幫助與扶持。

針對大S香消玉殞，門諾公益也發聲哀悼，「願神擦去一切的眼淚，求神安慰遺族，使他們有信心與盼望，相信門諾醫院的『大小S號』，將繼續乘載著徐熙媛小姐的愛心，持續為偏鄉帶來溫暖的幫助，也請大家持續為他們一家禱告。」、「您在天上仍是一位美麗的善心天使」。

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