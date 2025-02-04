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娛樂 最新消息

金鐘戲后「伸指侵入男星嘴裡」 穿黑蕾絲胸罩喊：你可以扯掉

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯今宣傳公視新戲《死了一個娛樂女記者之後》，金鐘戲后柯淑勤、李銘忠是一對上流夫妻，有好幾場情慾戲，柯淑勤在拍戲現場看出李銘忠的緊張，主動跟他說：「沒關係，你能碰就碰，我還特地穿很漂亮的黑色蕾絲內衣，你可以扯掉，我有備而來。」要李銘忠「就是摸」，盡量摸她的腿和胸都無妨。

《死了一個娛樂女記者之後》記者會；左起宋柏緯、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱。（記者潘少棠攝）《死了一個娛樂女記者之後》記者會；左起宋柏緯、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱。（記者潘少棠攝）

有場戲是柯淑勤喝醉酒，直接把手指插到李銘忠嘴巴裡，讓他吸吮指頭，柯淑勤大器說：「互相尊重、信任，很舒服，不會有尷尬感，演員之間互相信任尊重很重要，我們沒有刻意營造，就自然發生。」

李銘忠不是第一次拍情慾戲，但新婚的他透露老婆一直對他的工作很好奇，常會看他的劇本說「哎呦你有情慾戲喔」，夫妻倆會在歡樂狀況下討論劇情，他提到老婆很想追他的每一部劇，可惜馬來西亞看不到所有台劇，至於夫妻倆讀完劇本會先試戲？他立刻虧老婆「沒有這天份」。

宋柏瑋也和李銘忠有「親密接觸」，因他戲裡被李打巴掌，直呼：「滿過癮的，原來被打是這種感覺。」李銘忠聽聞反虧他上癮，宋柏瑋打蛇隨棍上，回他：「對，等下再來幾次！」而林予晞被李銘忠又打又掐喉，她說李銘忠手掌厚重又溫暖，是雙有福氣的手；王渝萱則提到自己第一次被人在地上拖行，也是李銘忠，「現實中沒有體驗到的戲都在戲中實現了。」

《死了一個娛樂女記者之後》2月8日起週更兩集，每週六晚間9點公視、新加坡有線電視Singtel播出，晚間10點Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，2月9日起八大戲劇台播出。

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