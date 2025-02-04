前輩裝熟竟是想「裝醉不買單」 海產揭他身分：是中生代男團成員

阿Ken疑點破海產爆料對象。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》今（4日）晚9點播出「闖蕩演藝圈 臉皮要夠厚 這些人的知名度都是蹭出來的」，海產透露有個前輩對他愛理不理，直到有次見他跟一群朋友出門才開始裝熟，讓他後來才明白真正原因。至於對方身分？海產直言：「是中生代的男團成員。」

孫生自曝被蹭流量，前輩拉他直播不給錢。（中天提供）

孫生自曝遇到前輩蹭他流量，「我在後台講笑話，結果上台的時候整碗被端走，後來這個人還叫我去跟他直播，他說『傻孩子，錢都被酷炫賺走了，你要來我這邊，我可以讓你更紅』，但他也沒給我費用啊！」

請繼續往下閱讀...

海產不滿前輩裝熟是為了要別人幫忙買單。（中天提供）

海產聽了表示也有類似的經驗，「有個前輩對我愛理不理，有一次他遇到我跟一群朋友出去，他開始跟我裝熟，還跟我擁抱說『弟，好久不見』，我想說我們又不熟，而且他本來就是一個讓我心裡蠻不舒服的人。」而對方會這麼熱情，其實是有原因的，「有一次他叫我帶他想認識的朋友去唱歌，結果唱完之後，他裝醉不買單，我買完單他才醒來。」在場來賓聽了都很好奇對方是誰，海產只透露是中生代的男團成員，不料阿Ken竟猜測是咻比嘟嘩：「你還要講小鐘哥啊？你們的恩怨到底什麼時候才要斷？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法