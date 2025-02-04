晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前輩裝熟竟是想「裝醉不買單」 海產揭他身分：是中生代男團成員

阿Ken疑點破海產爆料對象。（中天提供）阿Ken疑點破海產爆料對象。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》今（4日）晚9點播出「闖蕩演藝圈 臉皮要夠厚 這些人的知名度都是蹭出來的」，海產透露有個前輩對他愛理不理，直到有次見他跟一群朋友出門才開始裝熟，讓他後來才明白真正原因。至於對方身分？海產直言：「是中生代的男團成員。」

孫生自曝被蹭流量，前輩拉他直播不給錢。（中天提供）孫生自曝被蹭流量，前輩拉他直播不給錢。（中天提供）

孫生自曝遇到前輩蹭他流量，「我在後台講笑話，結果上台的時候整碗被端走，後來這個人還叫我去跟他直播，他說『傻孩子，錢都被酷炫賺走了，你要來我這邊，我可以讓你更紅』，但他也沒給我費用啊！」

海產不滿前輩裝熟是為了要別人幫忙買單。（中天提供）海產不滿前輩裝熟是為了要別人幫忙買單。（中天提供）

海產聽了表示也有類似的經驗，「有個前輩對我愛理不理，有一次他遇到我跟一群朋友出去，他開始跟我裝熟，還跟我擁抱說『弟，好久不見』，我想說我們又不熟，而且他本來就是一個讓我心裡蠻不舒服的人。」而對方會這麼熱情，其實是有原因的，「有一次他叫我帶他想認識的朋友去唱歌，結果唱完之後，他裝醉不買單，我買完單他才醒來。」在場來賓聽了都很好奇對方是誰，海產只透露是中生代的男團成員，不料阿Ken竟猜測是咻比嘟嘩：「你還要講小鐘哥啊？你們的恩怨到底什麼時候才要斷？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中