醫師姜冠宇逆風呼籲 「勿譴責大S延遲就醫」

大S赴日旅遊罹患流感併發肺炎不幸過世，享年48歲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛不幸在日本旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇3日悲傷發文表示喜歡大S風格，並沉痛呼籲：「流感是會奪命的，勤出差者每年至少接種一次，好嗎？」今（4）日上午，姜冠宇再度發文表示：「不用譴責大S的延遲就醫。」

相關新聞：大S流感併發肺炎過世 姜冠宇：勤出差者每年至少接種一次

請繼續往下閱讀...

姜冠宇重申，並不是逝者已矣，而是就醫行為原本就是多重因素影響，「一是疾病特性，二是環境，三是患者內在狀態」，他表示患者對自己的狀況不一定是最清楚，遑論正確判斷，「她或許當下會覺得再看看，這也是那個世代以上很多病人的思維」，姜冠宇同時指出拖到真的難收拾的，各科都一定有類似案例。

相關新聞：全球媒體報導大S病逝 CNN：華語世界最著名明星之一

發文中，姜冠宇亦提及環境因素，當然也有可能當下在日本是否考驗到海外就醫，除了當地分級醫療制度較為嚴格，加上語言是否成為心裡的障礙，他表示：「台灣的醫療親民，是舉世獨特環境，還類似多語言環境，你若沒有生活在外過，真的很難想像醫療的本質是如何的冰冷與不友善。」他最後表示，還有患者本身的內在狀態。

相關新聞：大S猝逝 在日執業胸腔醫師分析2大關鍵

姜冠宇說，不會責怪大S延遲就醫，「這可能是海外就醫的共通困境，如果是很理性、解決問題為優先的男性，很可能無法體會感性的女性就醫時的強大心理障礙。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法