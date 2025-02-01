蕭煌奇大年初四就開工 趕搭《甄嬛傳》熱潮錦衣衛護駕

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇活動滿檔，他接下的尾牙、春酒超過20場，是台灣各大企業唯一指定的實力派歌手，開春大年初四就上工，今起連續3天在新加坡金沙酒店開唱，海內外邀約不斷。

蕭煌奇（中）與愛徒李吳兄弟一起變裝。（華納音樂提供）

為了感謝粉絲支持，蕭煌奇趁過年與媽媽一起拍攝搞笑短片，他把12年前的夯曲《好好先生》改編成《好好先蛇》，歌詞逗趣改編為「有紅包就全掏空」、「錢交到你的手」，在旁的蕭媽媽超配合，拿著紅包搞笑喊「是要不要拿來」，可愛舉動萌翻粉絲。

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蕭煌奇獻上新年祝福，「祝福大家蛇年大吉，事事如意！記得《好好先生》會永遠在你們身邊，迎接每一個精彩的明天！」歌王體恤公司同仁，也自掏腰包辦尾牙犒賞員工，大手筆豪撒紅包。

蕭煌奇火速開工到新加坡演出。（華納音樂提供）

在這場尾牙上，蕭煌奇特地指定尾牙主題為「宮廷風」，剛好搭上最近重播熱映的經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》熱潮，歌王變裝成為撒紅包的宰相，愛徒李吳兄弟則化身帥氣的錦衣衛，每一個人都認真裝扮。

蕭煌奇與李吳兄弟去年合作了歌曲《縫補傷的人》，他表示：「跟李吳在創作上的互動滿密切的，只要有創作都會請三弟鴻恩協作Demo、也會請大哥鴻恩填詞，今年新專輯也會有他們的作品。」

蕭煌奇非常孝順媽媽。（華納音樂提供）

蕭煌奇預告今年的工作計畫，「2025年正在進行中的就是新專輯的籌備、同時在北部也會有一場演唱會、也希望能到更多全世界有華人的地方演出、寫更多大家喜歡的歌曲。」

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