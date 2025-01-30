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《單身4》陸男「棉被下」偷抱李時安！圭賢張嘴看傻：是野獸

李時安和陸俊諝同床共眠，舉動曖昧爆表，連圭賢都看不下去。（翻攝自Netflix）李時安和陸俊諝同床共眠，舉動曖昧爆表，連圭賢都看不下去。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄4》走向越來越火熱，人氣女來賓李時安和陸俊諝共赴天堂島，兩人酒後吐真言，甚至在夜晚同床共眠，在攝影機和主持人眾目睽睽下，男方更趁機躲在棉被底下和李時安「暗通款曲」，讓眾人頓時臉紅心跳，充滿想像。

李時安人氣火爆，除了張泰晤對她一往情深，包括陸俊諝、金淨洙對她也有感情；李時安透露目前正處煩惱之中，搞不清楚心意去處，一旁陸俊諝聽得只要她「享受一切」，就算不選自己也沒關係。

李時安周旋在陸俊諝（下排右起）、金淨洙、張泰晤三個男人中間。（翻攝自IG）李時安周旋在陸俊諝（下排右起）、金淨洙、張泰晤三個男人中間。（翻攝自IG）

當晚兩人睡在同一張床上，陸俊諝不斷放送甜言蜜語，直呼「就這樣睡著太可惜」，一邊說完一邊靠近女方，接著疑似雙手抱住李時安，讓主持群也感到驚訝不已，圭賢更是嘴角失守直喊「真是頭野獸！」

雖然李時安坦言，目前對張泰晤心動，但遇上陸俊諝的甜蜜攻勢，讓自己深陷混亂，尤其陸俊諝原本斯文形象大反轉，主持人驚訝以為他是安靜類型，沒想到到了床上變成一頭「野獸」。

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