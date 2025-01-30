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蛇年手氣超狂！電豹女Nia500元刮刮樂 豪賺十倍中5000元

蛇年手氣超狂！電豹女Nia500元刮刮樂 豪賺十倍中5000元電豹女草莓（左起）、安汝、Nia、笑笑、魚肉、小楓秀旗袍裝扮向大家拜年。（想想時間有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕今（30）是農曆大年初二回娘家的日子，台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪LIVE電豹女，在新年期間各自享受難得的假期，成員們紛紛回家團聚、走春並試試手氣，看看蛇年運勢如何，其中，最讓人羨慕的莫過於Nia，她除夕夜一個人去買刮刮樂，沒想到花了500元竟中5000元，「當下興奮到想尖叫，但因為只有我一個人，只能裝鎮定」。

笑笑在外婆家與家人打牌度過歡樂時光，隊長小楓陪阿公阿嬤打牌小輸，並說道：「身為晚輩，就是要讓長輩們開心嘛！」她還打算過幾天再去試試刮刮樂，希望能刮回來。草莓則表示自己「狂進牌」，打麻將時運氣超旺。  

隊長小楓（右）要與國民表妹李雅英一起唱歌。（想想時間有限公司提供）隊長小楓（右）要與國民表妹李雅英一起唱歌。（想想時間有限公司提供）

大啖美食的過年期間，被問到是否讓電豹女成員們是否擔心收假後制服穿不下？草莓說：「因為過年前感冒變瘦，所以反而有空間可以放縱一下。」小楓平時就會吃宵夜，所以過年期間也沒有特別忌口，反而擔心其他隊員太放縱，導致女孩日畫面不美麗。Nia則完全不敢量體重，為了應對女孩日，過年期間每天都去健身房報到。笑笑因為身體狀況水腫，所以特別注意飲食，深怕狀態不好，擔心受到網友的言語霸凌。

即將在2月8日、2月9日登場的「浪LIVEx電豹女主題日」，成員們都投入大量心力準備，希望帶來嶄新演出，隊長小楓面臨最大挑戰，因為她要與國民表妹李雅英一起唱歌，小楓說：「這次挑戰特別的歌曲，唱完整首應該會直接躺平在場中央！」

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