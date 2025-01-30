開戰八炯「3惡意剪輯」 鍾明軒反擊：抗中保台劇本還要演多久？

鍾明軒譏諷八炯的紀錄片是粗糙的剪輯跟話劇社的劇本。（翻攝自YT）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber八炯日前揭露諸多中共對台的統戰手法，影片中，他在聯繫中共黨媒《海峽導報》的社長時，對方竟脫口說要聯絡網紅鍾明軒，遭外界懷疑雙方有合作關係。鍾明軒29日反擊八炯，表示發現該段影片有3段惡意剪輯的痕跡，批評對方心虛不敢公開「未剪輯影片」，還開嗆：「抗中保台的劇本到底還要演多久。」只是鍾明軒這段影片反遭網友吐槽，認為「鍾明軒終於不演了，祖國霉人當之無愧」。

不過八炯這個月18日在threads上曾預告，這兩週內會有一名百萬網紅跳入抹黑他們的戰局，預測即便因為他的發文往後延，最遲應該在2月就會出片，「別問我怎麼知道！因為你收到指令喬好了。」如今鍾明軒影片發布後，八炯重新轉發1月18日的發文表示「幫大家複習一下」，顯然這篇所指的就是鍾明軒。

請繼續往下閱讀...

反共網紅八炯（左）。（圖擷自「musiclin_1107」Threads）

細看鍾明軒的反擊影片，他表示自己2024年底突然被一個人用粗糙的劇本、話劇社的演技、跟普通再不過的剪輯，讓他這個年過得很不好，他回放八炯的「低質感的8秒影片」，透過剪輯軟體發現這8秒影片有3段被剪輯過的痕跡，批評光這3段剪輯就可以改變這一整支影片的風格，一部原影片它的意思是「A」，可以透過剪接改成「B」，還有機會讓他人社會性死亡，他認為在這個時代人人都有武器，但不是人人都有善意。

鍾明軒還套用尼采的話：「凡是殺不死我的，必會讓我更強大。」開嗆八炯，並痛批八炯這段抹黑他的影片，對方不只把它當成片頭，而且他們依然不敢公開「完整未剪輯」的影片，「是因為你的網路不是5G，還是你在作賊心虛」。

鍾明軒譏諷八炯的紀錄片是粗糙的剪輯跟話劇社的劇本。（翻攝自YT）

鍾明軒表示，現在已經有越來越多人「覺醒」，慢慢跳出井外的世界，而抗中保台的劇本他已經聽了25年，且聽膩了，相信老一輩的人也聽膩了，這個劇本到底還要演多久。

只是鍾明軒這段影片反遭網友吐槽，認為「鍾明軒終於不演了，祖國霉人當之無愧」、「看他的影片完全看不下去，不曉得在講什麼」，但也有網友指出自己不想點開影片，「不給他流量！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法