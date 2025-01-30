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娛樂 最新消息

VERA蔡朕認了「私密照外流」驚呆全場：有各種姿勢

VERA錄製新春特別節目。（POP Radio提供）VERA錄製新春特別節目。（POP Radio提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團VERA錄製POP Radio新春特別節目《新年歡樂星–誰來在一起》，蔡朕招認曾發生「私密照外流」的尷尬糗事，之前受傷用手機拍傷口確認位置，後來把舊手機借給朋友，忘記雲端會同步照片，「相簿裡都是傷口照，而且有各種姿勢」，尷尬往事讓全場驚呼：「Oh my god！」

提到過年佳節免不了碰到長輩熱情關心，VERA的成員化身戲精在「我就是愛演」中大飆演技。

孟維扮演財經達人親戚，專業口吻讓人聽到就想笑；學文挑戰廚房指揮官型媽媽，時刻發號施令；Nelson則飾演孩子王舅舅，一來一往的無厘頭劇情接力，場面一度快失控，藍弟崩潰笑說：「不要再吵了。」六人絕佳的反應力和默契，也讓主持人Eva忍不住讚嘆：「真的沒什麼能難倒你們。」

VERA推出新專輯《Ver.25》，新歌《Baby向我走過來》MV將在情人節2月14日浪漫上架，隔天VERA也將於台中廣三SOGO舉辦專輯簽唱會，期待與粉絲「邱比特」相見。

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