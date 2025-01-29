五月天大年初一吐蛇年吉祥話 冠佑愛女超萌賀新年

五月天大年初一獻上吉祥話。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（29日）大年初一，五月天團員紛紛獻上蛇年吉祥話，另外鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤也以超萌模樣獻上新年祝福。

五月天前陣子忙完演唱會，過年終於可以好好休息，昨除夕夜，阿信又邀網友分享家中的年夜菜。今天大年初一，五月天則是相信音樂蛇年企劃的初一大來賓，一開始團員就各自獻上蛇年吉祥話，說出「靈蛇獻瑞、蛇來運轉」、「金蛇銜財、福如其來」等祝福話。

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冠佑女兒小玫瑰應景賀新年。（翻攝自IG）

另外冠佑女兒小玫瑰也拿起橘子拍下應景賀年照，並說：「大家新年快樂，願大家新的一年平安健康，幸福快樂！」網友紛紛誇讚小玫瑰好漂亮。

冠佑老婆王行芝（中）小年夜生日，兩個女兒為她慶生。（翻攝自IG）

小玫瑰喜歡音樂和跳舞，目前已陸續推出過《So Far Away》、《微笑說再見》、《瞬間》等歌曲MV，她貼心有禮貌，前幾天小年夜剛好是媽媽王行芝生日，她和妹妹幫媽媽慶生，並對媽媽說：「願時光慢一點，我想愛妳多一點。」

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