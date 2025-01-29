《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報台灣首發！神祕生物高人氣可愛炸

《心之觸碰。》中神秘可愛的「芙雷嚕」，最愛的食物就是狗糧。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫《心之觸碰。》由導演長井龍雪、編劇岡田麿里，以及人物設定、總作畫監督田中將賀組成的「超和平Busters」團隊再度攜手推出，繼被譽為「撼動人心」青春三部曲動畫：《我們仍未知道那天所看見的花名。》（又名《未聞花名》）、《好想大聲說出心底的話。》、《知道天空有多藍的人啊》後，清晰描繪三個男孩間的動人友誼。

《心之觸碰。》中三個男孩發現「芙雷嚕」後，開啟一段不可思議的故事。（双喜提供）

片中三位主角秋、諒、優太，分別由傑尼斯（現為STARTO娛樂）偶像男團King & Prince的永瀨廉、實力派新生代演員坂東龍汰和前田拳太郎配音。主題曲〈Monotone〉則由迎來出道五週年的YOASOBI演唱，歌曲描繪出神祕可愛的生物「芙雷嚕」，讓人們聽見彼此心聲的力量，溫柔包容三位大男孩友情與內心最真實、有好也有壞的心聲。

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可愛的「芙雷嚕」具有神奇超能力，只要接觸過牠，就會和其他接觸過的人有心電感應。編劇岡田麿里透露，最初「芙雷嚕」的設定是一個人形、能理解人語「像哥哥般的存在」，但導演長井龍雪提出異議，認為這樣會削弱三人之間關係的描寫，且「存在感過於強烈」。

《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報台灣首發。（双喜提供）

雖然曾考慮只能發出叫聲的設定，最終仍將「芙雷嚕」改為不說話的動物，也有了現在觀眾看到的造型；至於設定成「主食愛吃狗糧的傳說生物」，也是為了方便讓主角可以飼養，讓網友覺得太好笑！

為了展現「芙雷嚕」的獨特魅力，台灣片商特地找來海報設計師方序中和ONE.1O Society插畫繪製家簡士閎聯手設計日本海外首款限定版海報，超萌魅力超級吸睛。

方序中曾為電影《飛月情海》（Fly Me to the Moon）設計台灣特別版海報，以月亮意象結合懷舊質感，成功捕捉電影的浪漫氛圍，並獲得女主角史嘉蕾喬韓森的讚賞。此外，他在第55屆金馬獎主視覺海報中，以「面對電影，每個人都是配角」為概念，將李安、侯孝賢等人的側臉輪廓疊成山峰，展現極具創意的設計語言，引發熱烈討論。

此次《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報為台灣首發，方序中以簡約背景為基底，放大「芙雷嚕」的身體特徵，巧妙地將觀者的目光聚焦於這隻心觸獸，展現其內心觸動的力量，達到畫龍點睛的視覺效果，還沒上映就已有粉絲詢問是否會送海報，有望再掀收集熱潮。《心之觸碰。》預計2月7日在台上映。

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