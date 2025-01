《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報台灣首發！神祕生物高人氣可愛炸

《心之觸碰。》中神秘可愛的「芙雷嚕」,最愛的食物就是狗糧。(双喜提供)

〔記者許世穎/綜合報導〕動畫《心之觸碰。》由導演長井龍雪、編劇岡田麿里,以及人物設定、總作畫監督田中將賀組成的「超和平Busters」團隊再度攜手推出,繼被譽為「撼動人心」青春三部曲動畫:《我們仍未知道那天所看見的花名。》(又名《未聞花名》)、《好想大聲說出心底的話。》、《知道天空有多藍的人啊》後,清晰描繪三個男孩間的動人友誼。

《心之觸碰。》中三個男孩發現「芙雷嚕」後,開啟一段不可思議的故事。(双喜提供)

片中三位主角秋、諒、優太,分別由傑尼斯(現為STARTO娛樂)偶像男團King & Prince的永瀨廉、實力派新生代演員坂東龍汰和前田拳太郎配音。主題曲〈Monotone〉則由迎來出道五週年的YOASOBI演唱,歌曲描繪出神祕可愛的生物「芙雷嚕」,讓人們聽見彼此心聲的力量,溫柔包容三位大男孩友情與內心最真實、有好也有壞的心聲。

請繼續往下閱讀...

可愛的「芙雷嚕」具有神奇超能力,只要接觸過牠,就會和其他接觸過的人有心電感應。編劇岡田麿里透露,最初「芙雷嚕」的設定是一個人形、能理解人語「像哥哥般的存在」,但導演長井龍雪提出異議,認為這樣會削弱三人之間關係的描寫,且「存在感過於強烈」。

《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報台灣首發。(双喜提供)

雖然曾考慮只能發出叫聲的設定,最終仍將「芙雷嚕」改為不說話的動物,也有了現在觀眾看到的造型;至於設定成「主食愛吃狗糧的傳說生物」,也是為了方便讓主角可以飼養,讓網友覺得太好笑!

為了展現「芙雷嚕」的獨特魅力,台灣片商特地找來海報設計師方序中和ONE.1O Society插畫繪製家簡士閎聯手設計日本海外首款限定版海報,超萌魅力超級吸睛。

方序中曾為電影《飛月情海》(Fly Me to the Moon)設計台灣特別版海報,以月亮意象結合懷舊質感,成功捕捉電影的浪漫氛圍,並獲得女主角史嘉蕾喬韓森的讚賞。此外,他在第55屆金馬獎主視覺海報中,以「面對電影,每個人都是配角」為概念,將李安、侯孝賢等人的側臉輪廓疊成山峰,展現極具創意的設計語言,引發熱烈討論。

此次《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報為台灣首發,方序中以簡約背景為基底,放大「芙雷嚕」的身體特徵,巧妙地將觀者的目光聚焦於這隻心觸獸,展現其內心觸動的力量,達到畫龍點睛的視覺效果,還沒上映就已有粉絲詢問是否會送海報,有望再掀收集熱潮。《心之觸碰。》預計2月7日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法