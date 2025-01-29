晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報台灣首發！神祕生物高人氣可愛炸

《心之觸碰。》中神秘可愛的「芙雷嚕」，最愛的食物就是狗糧。（双喜提供）《心之觸碰。》中神秘可愛的「芙雷嚕」，最愛的食物就是狗糧。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫《心之觸碰。》由導演長井龍雪、編劇岡田麿里，以及人物設定、總作畫監督田中將賀組成的「超和平Busters」團隊再度攜手推出，繼被譽為「撼動人心」青春三部曲動畫：《我們仍未知道那天所看見的花名。》（又名《未聞花名》）、《好想大聲說出心底的話。》、《知道天空有多藍的人啊》後，清晰描繪三個男孩間的動人友誼。

《心之觸碰。》中三個男孩發現「芙雷嚕」後，開啟一段不可思議的故事。（双喜提供）《心之觸碰。》中三個男孩發現「芙雷嚕」後，開啟一段不可思議的故事。（双喜提供）

片中三位主角秋、諒、優太，分別由傑尼斯（現為STARTO娛樂）偶像男團King & Prince的永瀨廉、實力派新生代演員坂東龍汰和前田拳太郎配音。主題曲〈Monotone〉則由迎來出道五週年的YOASOBI演唱，歌曲描繪出神祕可愛的生物「芙雷嚕」，讓人們聽見彼此心聲的力量，溫柔包容三位大男孩友情與內心最真實、有好也有壞的心聲。

可愛的「芙雷嚕」具有神奇超能力，只要接觸過牠，就會和其他接觸過的人有心電感應。編劇岡田麿里透露，最初「芙雷嚕」的設定是一個人形、能理解人語「像哥哥般的存在」，但導演長井龍雪提出異議，認為這樣會削弱三人之間關係的描寫，且「存在感過於強烈」。

《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報台灣首發。（双喜提供）《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報台灣首發。（双喜提供）

雖然曾考慮只能發出叫聲的設定，最終仍將「芙雷嚕」改為不說話的動物，也有了現在觀眾看到的造型；至於設定成「主食愛吃狗糧的傳說生物」，也是為了方便讓主角可以飼養，讓網友覺得太好笑！

為了展現「芙雷嚕」的獨特魅力，台灣片商特地找來海報設計師方序中和ONE.1O Society插畫繪製家簡士閎聯手設計日本海外首款限定版海報，超萌魅力超級吸睛。

方序中曾為電影《飛月情海》（Fly Me to the Moon）設計台灣特別版海報，以月亮意象結合懷舊質感，成功捕捉電影的浪漫氛圍，並獲得女主角史嘉蕾喬韓森的讚賞。此外，他在第55屆金馬獎主視覺海報中，以「面對電影，每個人都是配角」為概念，將李安、侯孝賢等人的側臉輪廓疊成山峰，展現極具創意的設計語言，引發熱烈討論。

此次《心之觸碰。》日本海外首款限定版海報為台灣首發，方序中以簡約背景為基底，放大「芙雷嚕」的身體特徵，巧妙地將觀者的目光聚焦於這隻心觸獸，展現其內心觸動的力量，達到畫龍點睛的視覺效果，還沒上映就已有粉絲詢問是否會送海報，有望再掀收集熱潮。《心之觸碰。》預計2月7日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中