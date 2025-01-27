黃旼炫「書呆子」變打架王！為救老師雙節棍1打6帥暈觀眾

黃旼炫為《流氓讀書會》勤練武打特訓8個月，和書呆子模樣差很大。（Pledis Entertainment提供、翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「NU'EST」出身的黃旼炫近年專攻戲劇領域，他在熱血校園新劇《流氓讀書會》化身表面軟弱怕事，實際有著驚人功力的高中生，動作戲拳拳到肉，燃爆全場，就連導演李章焄都大膽預測本劇將是他的人生代表作。

《流氓讀書會》改編自同名人氣網路漫畫，黃旼炫在戲中勤奮好學，成績卻總是吊車尾，他為了更集中精神讀書，天天運動健身，意外練出敏捷身手。

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韓劇《流氓讀書會》黃旼炫。（Pledis Entertainment提供）

黃旼炫為演活格鬥天才「尹佳敏」一角，開拍前兩個月就開始接受武打特訓，整整接受約8個月的訓練，就算忙於亞洲見面會巡演，他也利用空檔觀看影片，更進一步學習雙節棍、飛踢和吊鋼絲等動作技巧。

最新第二集中，黃旼炫為了救下被惡霸騷擾的老師，使出雙節棍1打6，搭上節拍強勁帶感的嘻哈配樂，讓人看得血脈賁張，尤其他在打架時摘下眼鏡的狠勁，和書呆子模樣形成強烈反差，電暈不少戲迷；《流氓讀書會》在愛奇藝國際站上架。

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