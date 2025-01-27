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娛樂 最新消息

中居正廣「性朝貢」風暴害慘富士台！會長、社長宣布辭職止血

中居正廣捲入性醜聞案，除此之外被爆藉由富士台員工「性朝貢」。（記者陳志曲攝、達志影像）中居正廣捲入性醜聞案，除此之外被爆藉由富士台員工「性朝貢」。（記者陳志曲攝、達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本綜藝天王中居正廣因捲入性醜聞案，除了身敗名裂，還宣布退出演藝圈止血，不過他之前被爆藉由富士台員工「性朝貢」，害慘電視台；富士台今（27）召開臨時董事會會議，社長港浩一和會長嘉納修治皆為此事引咎辭職。

相關新聞：富士電視台剉咧等！任天堂75家企業「切割撤資」 虧損數十億日圓

日媒報導，社長港浩一在記者會上深表歉意，表示會全力合作，查明真相，防止類似案件再次發生，並認了此事對觀眾、客戶帶來很大困擾。

嘉納修治對於電視台對人權意識不足，無法充分保護當事者女性表示由衷歉意，並對觀眾、廣告商、股東等帶來麻煩和困擾，直言非常抱歉。

富士電視台社長港浩一。（法新社）富士電視台社長港浩一。（法新社）

港浩一進入富士台將近50年，他先前擔任綜藝節目製作，直到2022年開始擔任社長，這次中居正廣爆發嚴重案件，身為社長難辭其咎，甚至有富士台女主播爆料，播音室流傳一份行程表，上頭寫著女性陪高層共進晚餐等行程表，令外界難以置信。

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