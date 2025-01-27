郭書瑤不藏了！中洞全開口含葡萄 招桃花誘人密技曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆新年到來，前陣子跨年網上瘋傳「吃葡萄」就能招桃花及好運的說法，造成許多網友響應，現在就連「瑤瑤」郭書瑤都跟進，她翻出吃葡萄的性感辣照，幽默補充：「我妹要我除夕再吃一次，說只要是年跨的時間就吃一下。」

郭書瑤口含葡萄，分享開運秘訣。（翻攝IG）

據傳「跨年夜吃葡萄」的說法是來自西班牙，只要在跨年時把準備的12顆葡萄吃完，就能為人們在全新的一年，帶來好運及桃花。

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身材火辣的瑤瑤，在IG曬出先前拍攝的性感照，只見她身穿綠色洋裝，胸前火辣挖空，嘴裡還含著一顆葡萄性感入鏡，她補充說明：「赫然發現2023（年）已經在幸運葡萄的路上了，2025（年）未完待續。」打算在除夕夜再嘗試開運秘訣。

瑤瑤不忘分享了人類圖流年的心得，她表示：「2023有開啟的事情還沒有做完，2025年有機會可以發光發熱做得更好，所以2023沒追到的對象，2025成功機會很大！快去跟追你的人說。」網友則是誇讚她的照片又美又火辣，瘋狂點讚力挺。

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