趙露思發病當下狀態曝！「全身無力癱軟、喘不過氣」引心疼

趙露思上月身心崩潰送醫，一度嚴重到無法行走需仰賴輪椅，昨復工狀態（左）好轉許多。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕趙露思上個月爆出崩潰、罹患失語症被緊急送醫，更一度嚴重到無法行走，需仰賴輪椅。昨（25）日復工出席活動，親自向粉絲們報平安「我恢復得不錯吧！」，工作室也發出趙露思發病時的影片，引發外界心疼。

趙露思全身癱軟倒在床上喘不過氣，被朋友攙扶起來仍不停喘氣。（翻攝自微博）

趙露思發呆到一半突然崩潰大哭。（翻攝自微博）

工作室在微博曬出趙露思養病過程的合輯影片，不僅鼓勵病友，同時也期許網友們的發言可以更加善良。趙露思發病當下的狀態也隨之公開，只見她全身癱軟倒在床上，又因躺臥的角度喘不過氣，罹失語症她被朋友攙扶起來仍不停喘氣，還常常放空發呆到一半就突然崩潰大哭。

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好在趙露思到影片的後半段狀態明顯好轉，這才讓粉絲們放下心中的那塊大石頭，工作室影片一出，立刻湧入大批鼓勵的話語，「露思妳是最棒的」、「好心疼，祝早日康復」、「真的不要再罵她了，這麼努力的女孩子」。

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