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夏語心拍八點檔「靠麻將充電」 穩交男友4年半將結婚？

夏語心穿著和服主持活動。（記者李紹綾攝）夏語心穿著和服主持活動。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏語心今（25日）穿上和服，擔任美福食集新春活動主持人，農曆新年將至，她表示自己的過年計畫很簡單，就是打麻將、打高爾夫球，談及打麻將時，她笑嘻嘻說：「不敢自封雀后啦！但我最旺的一年，可以贏2、30台。」甚至可以打通宵的麻將，把麻將當成充電器也不為過。

原來夏語心曾經不眠不休趕拍八點檔，好不容易劇組放假了，她第一件事不是睡覺，而是呼朋引伴找牌咖來打麻將，朋友當時見到她，直呼：「妳看起來好累！」但還是硬著頭皮陪她進行「充電儀式」。

夏語心穿著和服主持活動。（記者李紹綾攝）夏語心穿著和服主持活動。（記者李紹綾攝）

夏語心和男友游先生交往4年半，感情穩定，新的一年會有結婚好消息？她立刻回：「先不要！」認為兩人自己交往後，幾乎24小時黏在一起，加上磨合期也過了，彼此已找到最舒服的相處方式，不想要改變現況。長輩難道不催婚？她早在30歲就跟爸媽講過自己想法，因她早就和哥哥、姊姊討論過，「現在年代不需要一定要結婚，2個人在一起舒服陪伴彼此就可以。」然而爸媽也很開明，認為「妳開心就好」。

39歲的夏語心暫無生小孩的念頭，她坦言：「一想到養小孩很怪，還要犧牲一部分工作，我現在想好好衝刺工作。」像是她年後就要進三立劇組拍八點檔《願望》，這是她拍完《一家團圓》後，相隔一年半再拍八點檔，認為八點檔是個「痛並快樂著」的存在，當拍戲時，總覺得好辛苦、好累，會任性跟自己說：「不要拍了，要回家睡覺！」一旦休息沒有拍戲，卻開始想念，期待回到劇組的生活。

夏語心穿著和服主持活動，搭配門口擺放的大型達摩、櫻花樹，相當應景，現場還有台灣南仙龍獅體育會帶來的精彩表演，包括文武財神跳加官、舞獅跳高樁，並發送橘子給場邊觀眾，將吉祥福氣送到大家手中，吸引上百人圍觀，場面熱鬧又喜氣。

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