送別華航董事長！女兒揭瀟灑個性 曝光追思歌單超經典

〔記者陳慧玲/台北報導〕中華航空董事長謝世謙1月16日驚傳猝逝,享壽73歲。他的女兒是旺福樂團貝斯手「推機」謝謹如,女婿則是旺福小民,近日先舉行追思會,過完年之後才會有正式的告別式,推機也提到父親個性特質:「任務完成了,就瀟灑的離開,也真是很符合您的個性!」

謝世謙董事長的追思會現場布置,放著多架華航模型飛機,推機也在社群發文悼念:「Dear老爸,這一週每天都來看您,坐在位子上望著照片,有時發呆,有時跟您在心裡聊天,有時彷彿還可以聽到您豪爽的笑聲,爸爸您一定很開心!」

許多華航員工陸續到謝世謙追思會場追悼他,推機談到:「這幾天好多好多人都來和您道別,大家的眼淚都是祝福與愛。我也時常在內心驚呼,哇!您一天到底哪來這麼多時間做這些事情?」

謝世謙的追思會場設在華航大樓內,推機說:「還有能在您熟悉的地方悼念您,偶爾還有飛機起降的聲音陪伴,真的要特別謝謝一直幫助我們的華航,好多人暫時擱下手邊的工作協助我們家屬,比我們還要辛苦,萬分感謝。」

痛失摯愛父親的推機談到:「要準備過年了,我希望每個人今年都可以多花點時間陪陪身邊摯愛的人。祝福大家新年平安。」也提到:「年後正式的告別式再陪老爸走完最後一程喲!」推機也告訴父親,他的外孫女和外孫也特別寫了兩張卡片放在前面要送給阿公。

另外推機也分享他為父親準備的追思會歌單,上面包括知名樂團老鷹合唱團超經典的《Hotel California》,還有從《英國達人秀》中一炮而紅的「蘇珊大媽」蘇珊波伊爾所唱的《Make Me a Channel of Your Peace》等歌曲,推機說:「這星期也幫老爸製作了他愛聽的歌單,在追思會上每天放給他聽。」

