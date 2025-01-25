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娛樂 音樂

送別華航董事長！女兒揭瀟灑個性 曝光追思歌單超經典

〔記者陳慧玲／台北報導〕中華航空董事長謝世謙1月16日驚傳猝逝，享壽73歲。他的女兒是旺福樂團貝斯手「推機」謝謹如，女婿則是旺福小民，近日先舉行追思會，過完年之後才會有正式的告別式，推機也提到父親個性特質：「任務完成了，就瀟灑的離開，也真是很符合您的個性！」

華航董事長謝世謙追思會場，放著許多模型飛機。（翻攝自IG）華航董事長謝世謙追思會場，放著許多模型飛機。（翻攝自IG）

謝世謙董事長的追思會現場布置，放著多架華航模型飛機，推機也在社群發文悼念：「Dear老爸，這一週每天都來看您，坐在位子上望著照片，有時發呆，有時跟您在心裡聊天，有時彷彿還可以聽到您豪爽的笑聲，爸爸您一定很開心！」

許多華航員工陸續到謝世謙追思會場追悼他，推機談到：「這幾天好多好多人都來和您道別，大家的眼淚都是祝福與愛。我也時常在內心驚呼，哇！您一天到底哪來這麼多時間做這些事情？」

謝世謙的追思會場設在華航大樓內，推機說：「還有能在您熟悉的地方悼念您，偶爾還有飛機起降的聲音陪伴，真的要特別謝謝一直幫助我們的華航，好多人暫時擱下手邊的工作協助我們家屬，比我們還要辛苦，萬分感謝。」

旺福樂團推機（右）為父親製作追思歌單。（翻攝自IG）旺福樂團推機（右）為父親製作追思歌單。（翻攝自IG）

痛失摯愛父親的推機談到：「要準備過年了，我希望每個人今年都可以多花點時間陪陪身邊摯愛的人。祝福大家新年平安。」也提到：「年後正式的告別式再陪老爸走完最後一程喲！」推機也告訴父親，他的外孫女和外孫也特別寫了兩張卡片放在前面要送給阿公。

另外推機也分享他為父親準備的追思會歌單，上面包括知名樂團老鷹合唱團超經典的《Hotel California》，還有從《英國達人秀》中一炮而紅的「蘇珊大媽」蘇珊波伊爾所唱的《Make Me a Channel of Your Peace》等歌曲，推機說：「這星期也幫老爸製作了他愛聽的歌單，在追思會上每天放給他聽。」

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