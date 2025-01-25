陳傑憲《玩很大》帥臉被絲襪套頭 郭俊麟遊戲黑洞反差萌

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》本週迎來2025首次錄影的特別企劃，邀來世界棒球12強冠軍英雄們：陳傑憲、陳冠宇、郭俊麟、林安可4位職棒好手，還有風田和何美，一起來節目闖關玩遊戲。首次參與綜藝節目錄影的台灣隊長陳傑憲，更將實力展現在關卡上成為得分王，讓資深玩家小隊長坤達和KID林柏昇都大感佩服。

陳傑憲（右）喊話KID拚大逃殺。（好看娛樂提供）

主持人吳宗憲見到陳傑憲、陳冠宇、郭俊麟、林安可4位職棒好手，立刻開心高呼：「歡迎！我們台灣英雄！巨星登場。」

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陳傑憲和林安可這次加入由坤達領軍的黑隊，兩人和陳傑憲在統一獅中有著「外野三帥」的稱號，在取隊名的時候，台灣隊長陳傑憲說：「直白一點，我們就叫顏值組。」自信稱呼黑隊為顏值少年隊，4人更直接喊出隊呼加上手勢絲毫不害臊，黃隊KID看到立即害羞一秒卻步地說：「沒辦法！這我沒辦法！」陳傑憲更喊話說：「我們今天來到這邊，是希望可以跟KID哥拚大逃殺啦！」

坤達（左起）、何美、陳傑憲、林安可、吳宗憲、郭俊麟、KID、陳冠宇、風田。（好看娛樂提供）

郭俊麟在球場上風光，玩遊戲卻不拿手，不只記憶與畫圖都有障礙，甚至連生肖年份都算不出來，面對吳宗憲發問：「有一對三胞胎老大屬狗，老三屬什麼？」他卻回問：「差幾歲？他屬什麼呀！」隊友陳冠宇聽到直接綜藝摔，之後加碼發問郭俊麟：「吳宗憲今年屬虎，請問過了三年他（生肖）屬什麼？」郭俊麟認真回答案：「蛇！」呆萌表現就連憲哥都誇可愛。

節目更祭出招牌關卡「上課麥亂來」，不只穿上按摩步道拖鞋，還要狂嗑太陽餅和披薩，平時食量驚人的陳冠宇也直喊真的飽了，4位台灣英雄還大玩絲襪套頭懲罰，展現私下綜藝搞笑的一面。

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