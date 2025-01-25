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娛樂 電視

《祕書俱樂部》賴雅妍慘了！酒後一夜情疑懷孕 姐弟戀陷僵局

賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》酒後與張軒睿（右）一夜情疑似懷孕，姐弟戀陷入僵局。（TVBS提供）賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》酒後與張軒睿（右）一夜情疑似懷孕，姐弟戀陷入僵局。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴雅妍在TVBS職場劇《祕書俱樂部》與張軒睿酒後一夜情，近期懷疑自己懷孕，陷入極度焦慮之中，甚至開始刻意躲避張軒睿，兩人關係陷入僵局。與此同時，王傳一對賴雅妍展開熱烈追求，不僅在感情上進攻，更有意挖角她到自己的公司，令賴雅妍陷入與兩男之間的情感糾葛，劇情張力十足。

王傳一（右）在《祕書俱樂部》對賴雅妍（左）展開熱烈追求。（TVBS提供）王傳一（右）在《祕書俱樂部》對賴雅妍（左）展開熱烈追求。（TVBS提供）

修杰楷飾演的韓副總失利退位後，這場職場權力角逐的另一端，黃尚禾飾演的反派如毒蛇般伺機而動，對副總之位虎視眈眈，黃尚禾手段陰險狡詐，與他一同狼狽為奸的祕書楊晴，不僅甘心成為他的得力助手，更因愛慕之情，強勢出擊助他攀上權力巔峰，楊晴將角色「李宓」的忠心與痴情詮釋得淋漓盡致，黃尚禾更是特別運用不同聲線將角色的「討人厭」詮釋得絲絲入扣，黃尚禾表示，希望透過聲音的變化，讓角色的陰險與虛偽更具層次感，讓觀眾對吳天富（角色）的反感更深刻。

王傳一（右）在《祕書俱樂部》有意挖角賴雅妍（左）到自己的公司。（TVBS提供）王傳一（右）在《祕書俱樂部》有意挖角賴雅妍（左）到自己的公司。（TVBS提供）

黃尚禾在《祕書俱樂部》詮釋反派吳天富，用聲線塑造「討人厭」形象。（TVBS提供）黃尚禾在《祕書俱樂部》詮釋反派吳天富，用聲線塑造「討人厭」形象。（TVBS提供）

楊晴在《祕書俱樂部》愛慕主管黃尚禾，不惜委曲求全，默默承受職場壓力。（TVBS提供）楊晴在《祕書俱樂部》愛慕主管黃尚禾，不惜委曲求全，默默承受職場壓力。（TVBS提供）

管麟（左）在《祕書俱樂部》飾演的祕書小周，陷入職涯的迷茫、林嘉俐（右）道出祕書血淚心酸。（TVBS提供）管麟（左）在《祕書俱樂部》飾演的祕書小周，陷入職涯的迷茫、林嘉俐（右）道出祕書血淚心酸。（TVBS提供）

劇中，四位祕書的處境與心境變化，讓觀眾更加了解這個職場角色的多面性與深度，賴雅妍飾演的「Cindy王」，出人意料放棄升遷，選擇繼續擔任祕書；管麟飾演的「小周」，因老闆離開，使他頓時失去依附，陷入職涯的迷茫；楊晴飾演的「李宓」，因愛慕黃尚禾飾演的主管吳天富，不惜委曲求全，默默承受職場壓力；而林嘉俐飾演的「陳姐」，身為資深祕書，不僅要面對新人加入的競爭壓力，還深刻描繪了祕書這份工作的孤獨，「祕書一個人工作，沒有同事；一個人等老闆，沒有下班時間；一個人處理事情，沒有人分擔；一個人吃飯，沒有人相伴。」這段動人的獨白直戳人心，引發觀眾對祕書角色無聲奉獻的共鳴與敬佩。

《祕書俱樂部》每週日晚間8點於TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV上線。

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