《單身即地獄4》「時安向日葵」撞臉孫協志 韓媒讚：擁有獨特魅力

張泰晤以專情、幽默模樣狂圈粉。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄4》口碑逐漸擴散，男嘉賓張泰晤初登場以打招呼「Yo！」讓人印象深刻，又對李時安一往情深，加上外型神似《哆啦A夢》小夫，甚至有台灣網友發現他撞臉孫協志，討論度逐漸攀升。

張泰晤在節目中展現獨特魅力，就連韓媒也忍不住誇他「難以捉摸，擁有意想不到的獨特魅力，狂吸觀眾目光」，尤其他在第一集登場後，突然對著其他競爭者喊了一聲「Yo！」展現存在感，讓主持群也忍不住笑場。

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第五、六集，張泰晤對李時安持續展開攻勢，毫不掩飾的調情手法，雖然略感尷尬，但頗有節目效果；尤其他特地做了花束戒指送給李時安，讓粉絲樂讚他浪漫又專情，另有人封他是「時安向日葵」，總是面帶笑容，當她的守護者。

張泰晤以幽默逗趣的舉動，狂撩李時安，包括對著鏡頭喊「該和岳母錄影片留言」，或是高舉李時安的手宣布要去天堂島；私下的他頗有才華，在節目上表達過想去好萊塢演戲，更在IG曝光鋼琴才子的一面，人氣持續上升。

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