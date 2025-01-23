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臉盲九宮格！ 鈕承澤、屈中恆、宋少卿驚見神秘巧合

鈕承澤今日手持芋頭盆栽開心步出花蓮監獄。（記者花孟璟攝）鈕承澤今日手持芋頭盆栽開心步出花蓮監獄。（記者花孟璟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕導演鈕承澤因性侵女助理案入獄服刑3年2個月，申請假釋成功的他今（23）開心的手抱芋頭盆栽出獄。鈕承澤離開花蓮監獄時面對媒體提問，僅簡短回答「謝謝」，不過隨著鈕承澤出獄，網友也翻出超經典的迷因九宮格，並發現一巧合。

含有屈中恆、鈕承澤、宋少卿的臉盲九宮格迷因圖再度炎上。（翻攝自臉書）含有屈中恆、鈕承澤、宋少卿的臉盲九宮格迷因圖再度炎上。（翻攝自臉書）

相關新聞：鈕承澤假釋成功 想回演藝圈得看「她」態度

「臉盲九宮格」在網路上有許多版本，鈕承澤、宋少卿、屈中恆三人也因為長相相似，也成為經典迷因圖之一。隨著鈕承澤出獄，九宮格圖也再度炎上。

網友驚訝發現九宮格圖上的鈕承澤捲入性侵案、宋少卿則5度酒駕惹事、屈中恆曾涉及吸食大麻案，大呼這根本就是邪惡九宮格。

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