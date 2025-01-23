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臉上動了手腳？李珠珢舊照再被瘋傳 網稱「真AI」女神

李珠珢昨（22）日宣布加入台灣啦啦隊富邦悍將「Fubon Angels」。（翻攝自IG）李珠珢昨（22）日宣布加入台灣啦啦隊富邦悍將「Fubon Angels」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕先前才剛宣布要加入台灣啦啦隊富邦悍將「Fubon Angels」的李珠珢，因亮麗外型十分受外界關注，之前曾被網友質疑動臉，沒想到如今因人氣上升，再次被網友拿出來討論，甚至挖出她的舊照瘋傳。

李珠珢近期人氣火爆，舊照再遭網友挖出瘋傳。（翻攝自X）李珠珢近期人氣火爆，舊照再遭網友挖出瘋傳。（翻攝自X）

最受網友關注的是李珠珢的國中畢業照，從照片中可以看出她十分靦腆，淡淡的笑容看起來清純可愛。不料竟遭網友「點評五官」，表示李珠珢「當時的眼睛是單眼皮小眼睛，鼻子山根也較為扁塌；現為水汪汪大眼加挺鼻，很難不讓人懷疑她在臉上動了手腳。」還有網友挖出李珠珢較舊的啦啦隊應援照，直呼她與現在「判若兩人，根本真靠AI做出來的吧」；讓不少粉絲紛紛跳出來為李珠珢發聲，粉絲認為她只是因為骨骼發育，所以才會導致五官有所變化，並不像網友所說「有動臉」。

因李珠珢人氣的暴漲，才會有如今這些是非，同時粉絲向大家喊話：「李珠珢不管整沒整都是要被議論的，求各位帶著友好的眼光看待她！」粉絲表示她剛要到台灣球團發展，不應該受這些非議影響，一個才20歲的女孩到異鄉打拼是非常不容易的，還請大家多多支持李珠珢。

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