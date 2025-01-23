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娛樂 亞洲

王鶴棣哭了? 自嘲「熱血笨蛋」感性謝粉

中國人氣男星王鶴棣出演的《大奉打更人》即將迎來大結局。（翻攝自微博）中國人氣男星王鶴棣出演的《大奉打更人》即將迎來大結局。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣男星王鶴棣自電視劇《蒼蘭訣》爆紅後，無特別出色的戲劇作品，經常被網友調侃「演技不行」。近期，由他出演的《大奉打更人》更是頂著極大的壓力，王鶴棣也曾在採訪中透露自己壓力大、自信心下降，沒想到竟被導演爆料沉浸角色「爆哭」，逆轉演技口碑。

王鶴棣在《大奉打更人》飾演主角「許七安」。（翻攝自微博）王鶴棣在《大奉打更人》飾演主角「許七安」。（翻攝自微博）

然而，《大奉打更人》也將迎來大結局，雖然剛開播的成績不算亮眼，但王鶴棣在劇中細膩的感情呈現，讓不少網友跌破眼鏡！表示自己小看了他的演技，實力大獲好評。粉絲鼓勵他像劇中角色「許七安」一樣，勇往直前、不懼困難！王鶴棣則感性致謝粉絲，感激粉絲一路以來的堅定支持，讓他不感到孤單。

王鶴棣本人曾透露:「我願意接受各方面的指教」，還自嘲飾演的「許七安」就是「熱血笨蛋」，不怕跌倒、失敗，許多網友紛紛贊同，表示王鶴棣也是「熱血笨蛋」，從演技全網嘲到如今擁有戲劇的高光鏡頭，一路走來十分不易，期待他保有熱忱，為大家帶來更多優質戲劇作品

王鶴棣經常發文和粉絲分享拍戲日常。（翻攝自微博）王鶴棣經常發文和粉絲分享拍戲日常。（翻攝自微博）

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