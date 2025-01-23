玄彬無懼逆境迎接成功 訪台親曝《哈爾濱》深刻體會

〔記者許世穎／台北報導〕韓國戰爭史詩鉅片《哈爾濱》將於春節檔在台上映，導演禹民鎬日前率領男神玄彬、朴勳一同訪台宣傳。該片描述圍繞在玄彬飾演的韓國獨立運動家安重根為了國家獨立，和義軍們起義革命的故事，玄彬表示透過電影體會到「失敗」只是一個過程，「只要不斷的克服、挑戰它，總會迎接到成功的這一刻！」

玄彬。（記者胡舜翔攝）

《哈爾濱》目前在韓國票房已突破434億韓元（約台幣9.98億元），導演禹民鎬表示電影講述1909年的關於韓國被搶奪的痛心歷史，拍攝過程最辛苦的是等待天氣，「我不想要陽光明媚，希望呈現陰暗的感覺，所以不管是我個人還是所有的工作人員，在現場需要不斷等待天氣，進入到一個我希望的陰沈狀態，等待的時間對我來說比較辛苦。」

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片中除了寬廣的場景、結冰的湖面都採實景拍攝，導演禹民鎬也透露動作戲也都來真的不用替身，「尤其是電影一開始的戰鬥場面，因為有大量的動作戲份，所有演員都沒有用替身，都是本人親自上陣，我想這個部份對於演員來說，應該也是比較大的挑戰。」

製作人金元國（左起）、朴勳、玄彬、導演禹民鎬。（記者胡舜翔攝）

提到安重根對於努力嘗試多次來達成目標的信念，玄彬說其實這也是電影想要傳達的，「當你在遇到一個逆境或者是你在經歷到一個失敗，你不要去想像它是失敗，因為拉長來看，它其實就只是一個過程。」他說一個想法，可以大大改變事情的面貌，「透過這一次的作品，我再次深刻理解、學習到這件事情。」

玄彬。（記者胡舜翔攝）

朴勳雖然在片中飾演反派日本少佐，但也強調電影想要體現出韓國人當時如何反抗、努力鬥爭的強大精神力，還有韓國透過歷史事件表達出不屈不撓的精神，「我也透過這部電影學習、體驗到了這件事情，透過鼓起勇氣邁出小小的一步，對於我今後的人生，其實說不定會有非常多不同變化，是什麼變化都是不可預測的，希望大家都能夠鼓起勇氣、邁出這樣子的一步。」《哈爾濱》將於1月29日正式在台上映。

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