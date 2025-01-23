晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

玄彬無懼逆境迎接成功 訪台親曝《哈爾濱》深刻體會

〔記者許世穎／台北報導〕韓國戰爭史詩鉅片《哈爾濱》將於春節檔在台上映，導演禹民鎬日前率領男神玄彬、朴勳一同訪台宣傳。該片描述圍繞在玄彬飾演的韓國獨立運動家安重根為了國家獨立，和義軍們起義革命的故事，玄彬表示透過電影體會到「失敗」只是一個過程，「只要不斷的克服、挑戰它，總會迎接到成功的這一刻！」

玄彬。（記者胡舜翔攝）玄彬。（記者胡舜翔攝）

《哈爾濱》目前在韓國票房已突破434億韓元（約台幣9.98億元），導演禹民鎬表示電影講述1909年的關於韓國被搶奪的痛心歷史，拍攝過程最辛苦的是等待天氣，「我不想要陽光明媚，希望呈現陰暗的感覺，所以不管是我個人還是所有的工作人員，在現場需要不斷等待天氣，進入到一個我希望的陰沈狀態，等待的時間對我來說比較辛苦。」

片中除了寬廣的場景、結冰的湖面都採實景拍攝，導演禹民鎬也透露動作戲也都來真的不用替身，「尤其是電影一開始的戰鬥場面，因為有大量的動作戲份，所有演員都沒有用替身，都是本人親自上陣，我想這個部份對於演員來說，應該也是比較大的挑戰。」

製作人金元國（左起）、朴勳、玄彬、導演禹民鎬。（記者胡舜翔攝）製作人金元國（左起）、朴勳、玄彬、導演禹民鎬。（記者胡舜翔攝）

提到安重根對於努力嘗試多次來達成目標的信念，玄彬說其實這也是電影想要傳達的，「當你在遇到一個逆境或者是你在經歷到一個失敗，你不要去想像它是失敗，因為拉長來看，它其實就只是一個過程。」他說一個想法，可以大大改變事情的面貌，「透過這一次的作品，我再次深刻理解、學習到這件事情。」

玄彬。（記者胡舜翔攝）玄彬。（記者胡舜翔攝）

朴勳雖然在片中飾演反派日本少佐，但也強調電影想要體現出韓國人當時如何反抗、努力鬥爭的強大精神力，還有韓國透過歷史事件表達出不屈不撓的精神，「我也透過這部電影學習、體驗到了這件事情，透過鼓起勇氣邁出小小的一步，對於我今後的人生，其實說不定會有非常多不同變化，是什麼變化都是不可預測的，希望大家都能夠鼓起勇氣、邁出這樣子的一步。」《哈爾濱》將於1月29日正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中