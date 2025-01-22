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品冠不藏了！帶兒「離開台灣」倒數 與妻女分開原因曝光

品冠（種子提供）品冠（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠近日宣布將於2月22日舉辦《今夜來哈囉Hello Victor LIVE》演唱會北京生日限定場。這場演唱會不僅標誌著他出道30年來的感動時刻，也恰逢生日前夕，體現他與歌迷相知相伴多年來的深厚情誼。距離品冠上次在北京開唱已有近六年的時間，北京也是他首場個人售票巡迴演唱會的首站。這次重溫過去美好的回憶之站，不免充滿期待。

每次談到與歌迷的情誼，品冠非常感動，他幽默表示：「我與歌迷已經陪伴了彼此大半輩子，希望歌迷們再也逃不出我的手掌心，繼續陪我唱到人生更多的階段。」品冠也期許自己未來創作更多經得起時間考驗的經典作品，能在數十年後依然被人傳唱。

品冠（種子提供）品冠（種子提供）

據悉，本場演唱會曲目除了會有主題曲《哈囉》之外，也根據北京生日限定場精心編排了歌迷耳熟能詳的經典曲目，包括一首品冠去年在綜藝節目中演唱過的歌。品冠表示，自己在曲目的選擇上也會思考一首歌對於自己的意義，隨著出道即將邁入第三十年的里程碑，他選擇了一首能與歌迷拉近距離，一起重溫最初的感動的歌，吊足了大家胃口。

品冠（種子提供）品冠（種子提供）

除了籌備演唱會前期的事項以外，品冠計畫在春節時段帶兒子回馬來西亞與父母團聚，共用天倫之樂；而女兒因參加學校合唱團的寒假特訓，將留在臺北，由妻子陪伴過年。談及年夜飯的山珍海味，品冠坦言，為了可以以最佳狀態迎接演唱會，他會克制飲食，不敢太放縱。據瞭解本次北京演唱會，家人也會陪伴品冠同行。待演出結束後，品冠期望可以帶家人去滑雪，讓孩子首次在北方感受浪漫雪景。

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