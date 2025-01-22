洪一中轟刪體育預算「不是壞就是笨」 館長嗆「搞清楚」惹網怒

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年體育署預算的國外旅費跟出國教育訓練費遭刪15％。中職台鋼雄鷹總教練洪一中21日受訪時表示，在世界12強棒球賽奪冠後、棒球正熱時刪體育預算，就像是「人家正高興，你從頭給他巴下去」，不是壞就是笨。對此，「館長」陳之漢直播時飆粗口開嗆，「搞清楚再來罵」，不料此言引起網友怒火。

台鋼雄鷹總教練洪一中、「館長」陳之漢。（資料照）

館長昨（21）晚直播時，提及洪一中受訪時的言論，直呼「台灣真的很可憐」，藍白營沒有做的事情，還要被罵又壞又笨，「洪教頭，我是沒在看棒球拉，我現在都沒看，但棒球很棒，因為台灣最盛行的就是棒球跟籃球，我們都很尊重棒球的前輩」，接著便大飆髒字，「棒球地位高歸高，有些事情是不是他X的搞清楚，再來罵會比較好」。他也以自身舉例，「就像館長也不能亂栽贓人家，任何人都不可以」。

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此外，館長認為，洪一中的粉絲很多，且近期棒球相當熱門，此言會造成嚴重影響，並指出自己看見相關新聞的留言，網友都在罵、喊話罷免藍白營立委，「問題是跟你說的天差地遠」。

不過，有網友將該片段剪輯並PO至社群，引起熱議，網友紛紛留言砲轟，「洪一中是少數挺過打假球的人。 你憑什麼對CPBL第一位千勝教練說三道四？」、「沒在看棒球就閉嘴」、「搞那些賭博摧毀環境的，有什麼資格出來講棒球」，就連民進黨立委林俊憲也留言，「我看了，期待他（館長）提出反駁論點，指出民進黨哪裡說錯？看完了，我改成反省自己，為何一開始會有如此期待？」

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