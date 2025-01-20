春節連假「爆爽」片單出爐！阮經天新片、《排球少年》輪番登場

緯來電影台春節強檔片單。（緯來電影台提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕緯來電影台「新春爆爽」將從「小年夜」至「初五」每晚9點天天強檔首播新片，陪大家迎新年！包括阮經天主演電影《周處除三害》、熱門動漫《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》等首播，還能抽發財金8888大紅包！

3D動畫電影《新封神榜：楊戩》打頭陣，由1月26日晚間9點首播，該片改編自明朝小說『封神演義』中的楊戩一角，故事講述封神大戰1500年後，天界衰落，落魄成為賞銀捕手的楊戩，踏上追尋外甥沉香並揭開塵封往事的旅程。

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1月27日晚間9點小年夜則播台灣動作喜劇片《還錢》，電影由王鼎霖執導、陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙聯手成為最華麗的竊盜集團，金馬影帝吳慷仁也在片中飾演被竊盜的搞笑企業家，與陳柏霖上演「黑吃黑」戲碼，火花十足。

阮經天《周處除三害》海報。（緯來電影台提供）

好評爆棚的《周處除三害》將於1月28日除夕夜登場，該片由香港導演黃精甫執導、阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁、謝瓊煖、曾珮瑜連袂打造結合黑幫復仇、犯罪動作、展現極致暴力美學的動作電影！

《排球少年！！垃圾場的決戰》海報。（緯來電影台提供）

大年初一、1月29日首播《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，該片在院線上映時，全台票房賣破2.6億，講述烏野與音駒兩所高中在全國大賽一決雌雄，兩隊拚盡全力，打出一場精采且不能重來的宿命之戰。

此外，鎖定緯來電影台「春節電影院」首播，參加相關活動，就有機會抽發財金紅包8888、蛇來運轉精裝錢母組、【無藏】福貴平安好人緣 桃眼獅綜合金萱茶禮（3茶）等精美好禮，詳情可上緯來電影台臉書查詢。

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