潘若迪自幼被將軍父嚴厲教養 如今主張女兒富養但不縱容

潘若迪。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕潘若迪近日上《少年願望事務所》分享自幼被將軍父親嚴厲教養的故事，這段教養經驗也成為他教育下一代的重要啟發。

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潘若迪選擇用截然不同的方式教育女兒，他主張「女兒富養，但不能縱容」，認為孩子應該在物質富足的同時，學會珍惜與自主能力。舉例當女兒弄壞鉛筆盒時，他選擇修補而非直接購買新的，以教導她珍惜資源，「我告訴女兒，爸爸會疼妳，但不會寵妳，妳需要靠自己的努力去換取應得的東西。」

潘若迪透露自己對愛女的教育方針。（翻攝自FB）

潘若迪進一步強調，除了物質支持外，心理上的陪伴與價值觀引導更為重要，認為父母在「生、養、教、陪」四個層面上都應盡責，尤其是「陪」與「心理支持」是物質條件無法替代的，他表示：「如果孩子沒有感受到來自家庭的支持，將來可能會迷失於物質追求。」

究竟窮養，還是富養才是最佳的教育方式？諮商心理師建議，應以愛為基礎，平衡物質和教育需求，避免讓孩子迷失於奢華或陷入匱乏感，找到最適合自己家庭的教養模式。

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