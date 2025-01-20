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娛樂 最新消息

「小綠人燈亮」主播騎單車過馬路遭開單 警：走慢車道要看紅綠燈

〔記者林承鴻／台北報導〕台視新聞氣象主播魏于恬日前騎公路車在台北小巨蛋旁過馬路時，遭警察鳴笛攔下以闖紅燈為由開單，魏轉述員警說明，是因為沒有依規定看車道紅綠燈，在小綠人燈亮就前進。台北市交通警察大隊松山分隊表示，當事人進入路口前行駛在慢車道，而非人行道，因此依「慢車駕駛人違反號誌指示」開單。

事發路口可見行人走在自行車穿越道上，如遇雙向來車，只能騎到外側，或下車牽行；另自行車依法不得騎在行穿線上。（記者林承鴻攝）事發路口可見行人走在自行車穿越道上，如遇雙向來車，只能騎到外側，或下車牽行；另自行車依法不得騎在行穿線上。（記者林承鴻攝）

魏于恬於社群媒體發文表示自己不會開車也不會騎機車，卻被開了第一張罰單。她在台北市松山區北寧路及南京東路口過馬路，當時騎乘於人車共道人行道上，於行人早開小綠人燈號亮後起步前進，不料卻遭到員警鳴笛攔下開單。她問了該名員警，對方回應「不管腳踏車的線畫在哪，你就是要看騎機車的」、「就算你覺得不合理，但法規就是這樣」，並表示若對處理方式覺得有問題，可以去檢舉。

開單員警事後於該篇貼文下方回應，當天該主播是騎在慢車道，而非自行車專用道，因此應該依照道路上的紅綠燈號誌行駛，而非行人號誌；而當天她進到路口時，紅綠燈還沒轉成綠燈，才會開單。該員警也表示，很感謝魏小姐的分享，讓大家重視現今道路設計對慢車的不友善與不合理。

台北市交通警察大隊松山分隊長王偉宇表示，個案舉發的違規事實是「慢車駕駛人違反號誌指示」，當時行人早開，民眾從慢車道穿越停止線進入路口，違規事實明確，不是因為沒騎在自行車穿越道內而開單。王偉宇說，在自行車穿越道、慢車道混著騎，或因特殊狀況，無法行駛自行車穿越道，並不會開單，警方主要著重取締闖紅燈或行駛在中內側快車道等違規行為。

魏于恬表示，她沒有不認罰，也已經繳交罰緩，但不管是號誌或是動線上，都存在令人困擾、不明確的問題。她說員警在貼文下方的回應，和跟在現場執法時的說法不一樣，希望能夠重看密錄器錄影，釐清事情。

由於台北市有大量人行道都是人車共道，貼文下方有許多民眾留言，搞不清楚究竟以後還能不能騎在人行道上，還是應該騎在慢車道上才不會被開罰單，並指出道路規劃存在大量問題，例如將時速約10、20公里的自行車，與時速約40、50公里的機車同樣列為慢車管理，造成人車爭道、機車與自行車爭道問題；也有人指出，有自行車穿越道卻沒有自行車號誌，令人無所適從。

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