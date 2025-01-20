楊千霈昔交往19天後閃婚！天心教「伴侶清單」助攻戀情

楊千霈聽從天心建議，和前夫徹夜討論伴侶清單。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星楊千霈昨宣布與紡織小開洪家傑去年結束8年婚姻，兩人未來仍是家人與好友，也會共同守護孩子的幸福與成長，望外界給予空間及隱私，消息一出引發譁然，過去楊千霈曾上節目分享和老公認識半年後，長談了彼此的「伴侶清單」後決定交往，在一起19天後閃婚。

楊千霈過去上談話節目《單身行不行》，透露和前夫認識半年多後，互相討論起「伴侶清單」，在車裡徹夜長談了兩個晚上，過程中發現彼此擇偶條件契合度高，楊千霈表示這方法是女星天心教授，認為女人到一個年齡如果真的想結婚，不要再浪費時間把自己的清單列出來跟對方分享，若兩人真的合適就能考慮在一起。

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楊千霈和紡織業小開洪家傑結束8年婚。（翻攝自臉書）

當時洪家傑還提醒「女人到了一個年紀不要再浪費時間。」而兩人僅交往19天就決定步入婚姻，楊千霈還原當時對話直呼浪漫，「「3月12日植樹節當天，他就跟我說就從今天開始交往好了，他說當作3月12日交往像是顆小樹苗，我們要長成大神木，從今天開始我們開始開花結果，好嗎？我就覺得蠻浪漫的。」未料兩人婚姻仍走向盡頭。

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