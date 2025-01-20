晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊千霈昔交往19天後閃婚！天心教「伴侶清單」助攻戀情

楊千霈聽從天心建議，和前夫徹夜討論伴侶清單。（翻攝自YouTube）楊千霈聽從天心建議，和前夫徹夜討論伴侶清單。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星楊千霈昨宣布與紡織小開洪家傑去年結束8年婚姻，兩人未來仍是家人與好友，也會共同守護孩子的幸福與成長，望外界給予空間及隱私，消息一出引發譁然，過去楊千霈曾上節目分享和老公認識半年後，長談了彼此的「伴侶清單」後決定交往，在一起19天後閃婚。

楊千霈過去上談話節目《單身行不行》，透露和前夫認識半年多後，互相討論起「伴侶清單」，在車裡徹夜長談了兩個晚上，過程中發現彼此擇偶條件契合度高，楊千霈表示這方法是女星天心教授，認為女人到一個年齡如果真的想結婚，不要再浪費時間把自己的清單列出來跟對方分享，若兩人真的合適就能考慮在一起。

楊千霈和紡織業小開洪家傑結束8年婚。（翻攝自臉書）楊千霈和紡織業小開洪家傑結束8年婚。（翻攝自臉書）

當時洪家傑還提醒「女人到了一個年紀不要再浪費時間。」而兩人僅交往19天就決定步入婚姻，楊千霈還原當時對話直呼浪漫，「「3月12日植樹節當天，他就跟我說就從今天開始交往好了，他說當作3月12日交往像是顆小樹苗，我們要長成大神木，從今天開始我們開始開花結果，好嗎？我就覺得蠻浪漫的。」未料兩人婚姻仍走向盡頭。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中