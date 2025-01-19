泰BL劇CP狂放閃！Fort、Peat互餵「大腸包小腸」全場羞爆

Peat（左）Fort互動逗趣可愛。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL劇《海洋之戀》的兩位主演Fort與Peat（Wasuthorn Chaijindar），今天（19日）在台北WESTAR舉辦粉絲見面會，與台灣的BABYFEAT（粉絲名）近距離互動，兩人放閃無極限，甚至還脫口「每天都是情人節」，讓粉絲忍不住尖叫。

活動開場，Fort與Peat兩人以紳士風格的服裝帥氣登台，並獻唱《I want you to try》，深情的嗓音與默契的舞台表現瞬間融化了在場粉絲的心。隨即以中文向大家問候：「大家好！我們是Fort和Peat，今天很開心能來到台灣見到大家！」

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Peat（後）緊緊抱住Fort。（D-SHOW提供）

適逢農曆新年即將到來，他們還特地準備了中文祝福：「新年快樂！恭喜發財，紅包拿來！」Peat卻因一時緊張，將「身體健康」誤說成「身體發財」，可愛的失誤引來全場爆笑與掌聲。他們透露中文其實是靠「背」學會的，最常向粉絲請教詞句，這份努力讓台灣粉絲感動不已。

見面會中，兩人不僅分享了拍攝《海洋之戀》的趣事，還重現了劇中的經典場面。當被問到如果能與粉絲一起共度時光會選擇做什麼時，Fort表示希望能與粉絲一起探索台灣的大自然，例如登山或野餐；而Peat則笑著說，想與粉絲共享浪漫晚餐，並補充：「有你們在，去哪裡都很浪漫！」

Peat（左）與Fort玩遊戲就快親到了，讓台下粉絲發出尖叫聲。（D-SHOW提供）

互動環節中，兩人從問答到遊戲都不停「灑糖」，不僅自主將椅子拉近，還頻頻做出親密舉動，讓粉絲尖叫聲此起彼落。當被問到如何看待即將到來的情人節時，兩人相視一笑，甜蜜地表示：「其實不用等情人節，每一天都可以變成情人節！」此話一出，全場瞬間被甜蜜氣氛包圍。

為了讓兩人更了解台灣美食文化，現場特別準備了多種道地小吃，包括草仔粿、大腸包小腸、楊桃汁等。當Fort嘗試草仔粿時，他露出了微妙的表情，隨後喝下一口楊桃汁又忍不住失聲尖叫，逗得全場粉絲大笑不已。兩人對大腸包小腸讚不絕口，直呼這是泰國沒有的特色美食。

Peat（左）餵Fort吃大腸包小腸，體驗台灣美食。（D-SHOW提供）

他們甚至互餵起大腸包小腸，引發全場粉絲的連連尖叫與拍照聲。兩人的真實反應與幽默表現，進一步拉近了與粉絲之間的距離。

互動遊戲環節中，兩人參與了矇眼餵食、合力將餅乾吃到僅剩1公分，以及以嘴巴傳遞撲克牌等挑戰。這些遊戲畫面彷彿新人婚禮般高甜，粉絲看得臉紅心跳不已。而兩人也展現了超高默契，遊戲全程笑聲與歡呼聲此起彼落。

Chanya（左）、Aya特別來為Fort、Peat助陣。（D-SHOW提供）



更驚喜的是，特別邀請一同演出《海洋之戀》的演員Chanya與Aya當神祕嘉賓，爆料了Fort與Peat在拍戲現場的互動趣事。Chanya笑說：「他們經常黏在一起，常常玩得很開心，連我們都不知道他們在玩什麼！」Aya則補充：「他們私下非常努力準備每場戲，就為了呈現最好的作品給大家。」

在活動即將接近尾聲時，現場大螢幕播放了一段由粉絲們精心準備的影片。影片中回顧了Fort與Peat的演藝旅程以及他們與粉絲互動的感人瞬間。影片播放完畢後，感動地向粉絲表達感謝，並甜喊「謝謝你們！我們愛你們！」各式愛心給好給滿，全場粉絲突然齊聲唱起生日歌，為即將在1月25日迎來生日的Peat提前慶祝，這個溫暖的驚喜讓他感激不已，開心的向粉絲道謝致意。

Fort（左起）、Peat、Chanya、Aya同台，讓粉絲值回票價。（D-SHOW提供）

活動的最後，兩人特地準備中文歌《情非得已》獻給台灣粉絲，除了向粉絲表達感謝，並承諾未來會帶來更多更好的作品，希望很快能再見到大家。

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