泰BL劇CP狂放閃！Fort、Peat互餵「大腸包小腸」全場羞爆

Peat(左)Fort互動逗趣可愛。(D-SHOW提供)

〔記者廖俐惠/台北報導〕泰國BL劇《海洋之戀》的兩位主演Fort與Peat(Wasuthorn Chaijindar),今天(19日)在台北WESTAR舉辦粉絲見面會,與台灣的BABYFEAT(粉絲名)近距離互動,兩人放閃無極限,甚至還脫口「每天都是情人節」,讓粉絲忍不住尖叫。

活動開場,Fort與Peat兩人以紳士風格的服裝帥氣登台,並獻唱《I want you to try》,深情的嗓音與默契的舞台表現瞬間融化了在場粉絲的心。隨即以中文向大家問候:「大家好!我們是Fort和Peat,今天很開心能來到台灣見到大家!」

請繼續往下閱讀...

Peat(後)緊緊抱住Fort。(D-SHOW提供)

適逢農曆新年即將到來,他們還特地準備了中文祝福:「新年快樂!恭喜發財,紅包拿來!」Peat卻因一時緊張,將「身體健康」誤說成「身體發財」,可愛的失誤引來全場爆笑與掌聲。他們透露中文其實是靠「背」學會的,最常向粉絲請教詞句,這份努力讓台灣粉絲感動不已。

見面會中,兩人不僅分享了拍攝《海洋之戀》的趣事,還重現了劇中的經典場面。當被問到如果能與粉絲一起共度時光會選擇做什麼時,Fort表示希望能與粉絲一起探索台灣的大自然,例如登山或野餐;而Peat則笑著說,想與粉絲共享浪漫晚餐,並補充:「有你們在,去哪裡都很浪漫!」

Peat(左)與Fort玩遊戲就快親到了,讓台下粉絲發出尖叫聲。(D-SHOW提供)

互動環節中,兩人從問答到遊戲都不停「灑糖」,不僅自主將椅子拉近,還頻頻做出親密舉動,讓粉絲尖叫聲此起彼落。當被問到如何看待即將到來的情人節時,兩人相視一笑,甜蜜地表示:「其實不用等情人節,每一天都可以變成情人節!」此話一出,全場瞬間被甜蜜氣氛包圍。

為了讓兩人更了解台灣美食文化,現場特別準備了多種道地小吃,包括草仔粿、大腸包小腸、楊桃汁等。當Fort嘗試草仔粿時,他露出了微妙的表情,隨後喝下一口楊桃汁又忍不住失聲尖叫,逗得全場粉絲大笑不已。兩人對大腸包小腸讚不絕口,直呼這是泰國沒有的特色美食。

Peat(左)餵Fort吃大腸包小腸,體驗台灣美食。(D-SHOW提供)

他們甚至互餵起大腸包小腸,引發全場粉絲的連連尖叫與拍照聲。兩人的真實反應與幽默表現,進一步拉近了與粉絲之間的距離。

互動遊戲環節中,兩人參與了矇眼餵食、合力將餅乾吃到僅剩1公分,以及以嘴巴傳遞撲克牌等挑戰。這些遊戲畫面彷彿新人婚禮般高甜,粉絲看得臉紅心跳不已。而兩人也展現了超高默契,遊戲全程笑聲與歡呼聲此起彼落。

Chanya(左)、Aya特別來為Fort、Peat助陣。(D-SHOW提供)



更驚喜的是,特別邀請一同演出《海洋之戀》的演員Chanya與Aya當神祕嘉賓,爆料了Fort與Peat在拍戲現場的互動趣事。Chanya笑說:「他們經常黏在一起,常常玩得很開心,連我們都不知道他們在玩什麼!」Aya則補充:「他們私下非常努力準備每場戲,就為了呈現最好的作品給大家。」

在活動即將接近尾聲時,現場大螢幕播放了一段由粉絲們精心準備的影片。影片中回顧了Fort與Peat的演藝旅程以及他們與粉絲互動的感人瞬間。影片播放完畢後,感動地向粉絲表達感謝,並甜喊「謝謝你們!我們愛你們!」各式愛心給好給滿,全場粉絲突然齊聲唱起生日歌,為即將在1月25日迎來生日的Peat提前慶祝,這個溫暖的驚喜讓他感激不已,開心的向粉絲道謝致意。

Fort(左起)、Peat、Chanya、Aya同台,讓粉絲值回票價。(D-SHOW提供)

活動的最後,兩人特地準備中文歌《情非得已》獻給台灣粉絲,除了向粉絲表達感謝,並承諾未來會帶來更多更好的作品,希望很快能再見到大家。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法