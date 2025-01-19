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娛樂 電視

吳宗憲吳姍儒《小明星大跟班》確定停播！電視台透露收攤內幕

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲和女兒吳姍儒所主持的《小明星大跟班》將在今年1月25日迎來播出9周年的盛大日子，卻傳出前日已是最後一次進棚錄影，9年節目將收攤。對此，中天回應：「主持人吳宗憲因事業繁忙，考量時間實難負荷，幾經思考決定請辭節目，中天雖感不捨，最後仍尊重主持人意願，更感謝兩位主持人9年來帶給節目諸多榮耀與美好，節目預計播至2月下旬，也謝謝一路支持的觀眾朋友。」

吳宗憲（右）、吳姍儒。（資料照，記者陳奕全攝）吳宗憲（右）、吳姍儒。（資料照，記者陳奕全攝）

吳姍儒稍早也發文證實節目將下台一鞠躬，「感謝電視台跟所有觀眾的喜愛與照顧，爸爸真的太忙太累，他已請辭好多好多次，雖然捨不得一起錄影的時光，但更捨不得他那麼辛苦，女兒很心疼啦，我們一起主持、一起得獎、去年還再次一起入圍。」

吳姍儒坦言好多觀眾都從《小明星大跟班》認識她，「陪著我們父女倆，從少女到已婚小姐姐，還生了兩個寶，太多人生大事件都一起經歷了！這9年的日子非常值得耶！」坦言與爸爸當同事的日子會非常非常想念，「但爸爸的健康平安快樂是我第一考量，謝謝各方的愛，我們後會有期！」

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