安心亞北車賣便當！10分鐘搶購一空 興奮喊：最愛香腸便當

安心亞現身臺北車站，快閃賣鐵路便當。（華視、公視台語台提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘導演李岳峰帶領《牛車來去》原班團隊推出《火車來去》，透過蒸汽與柴油火車、鐵路便當等懷舊元素，帶領觀眾穿越時光，為一償鐵道迷的心願，推出《火車來去》限定款鐵路便當，《火車來去》主要演員安心亞、許孟哲、張育綺也驚喜現身臺北車站與粉絲近距離互動，此次推出的限定鋼盒版鐵路便當更是大受歡迎，僅用10分鐘便搶購一空，成為粉絲與鐵道迷心中最具紀念價值的商品之一。

許孟哲（右）與現場粉絲互動。（華視、公視台語台提供）



演員們也聊到了對鐵路便當的印象，安心亞直言：「我最愛吃香腸便當了！」語帶俏皮地提及自己對簡單卻經典滋味的偏愛。張育綺說：「我都愛吃，但鐵路便當的白飯特別好吃！」她透露自己平常吃便當可能會剩白飯，但鐵路便當的白飯總是會吃光。許孟哲則回：「下次我們可以一起去買！」他還俏皮提議白飯可以留給張育綺，自己則能享受兩份主菜，幽默互動逗笑全場。

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這次挑戰全新角色的安心亞笑道：「能夠再次跟李岳峰導演合作，回想起來覺得很珍貴、很開心。」她在《火車來去》中飾演小鎮裡的「小霸王」，個性鮮明又帶點強勢，與《牛車來去》的角色截然不同。儘管南部的酷熱天氣為拍攝增添挑戰，但安心亞仍幽默地笑問導演說：「下一次能不能選涼快一點的季節拍戲！」她對這次作品充滿期待，希望觀眾能透過角色感受到小鎮故事的深厚情感與溫暖人情味。

許孟哲（左起）、安心亞、李岳峰導演、張育綺參與《火車來去》限定款鐵路便當快閃活動。（華視、公視台語台提供）



許孟哲談到飾演的角色有福時表示：「有福內心沉穩、真誠，總是默默守護身邊的人。」這個角色情感單純而堅定，他在演繹過程中也花了相當大的心力，許孟哲希望觀眾能感受到有福那種誠摯、慷慨、溫暖，跟著有福一起守護最愛的人。

張育綺在《火車來去》中飾演「姊姊文秀的跟屁蟲」文娟，她笑說：「文娟什麼事都找姊姊文秀處理，在文娟的心目中姊姊就是偶像級的女英雄！」文娟的性格儘管看似軟弱愛哭，但張育綺認為她的內心十分勇敢。她還分享了與安心亞從妯娌變姊妹的心情：「這是我人生第一次演妹妹，被安心亞保護的感覺很棒，也很享受這樣的姊妹情。」

《火車來去》於02月02日起，每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出。

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