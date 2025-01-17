經典遊戲改編話題恐怖片！《直到黎明》曝預告挑戰年度最燒腦

改編自經典遊戲的《直到黎明》預告片正式曝光。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自PlayStation®驚悚冒險遊戲的恐怖片《直到黎明》曝光首支預告，5位年輕人為了尋找主角失蹤的妹妹，來到郊區的一棟大房子，難以解釋的現象接二連三的出現，牆上的沙漏開始倒數計時，一行人慘遭殘忍殺害。不過死亡似乎開啟了某種詭異的循環，厄夜不斷的重演，墜入地獄的5人必須在死第13次前解開謎題，並且在黎明前存活下來。

於2015年推出的《直到黎明》，一開售旋即成為PlayStation® 4最經典的遊戲之一，峰迴路轉的劇情和令人毛骨悚然的氛圍，獲得玩家和評論的大力讚賞，遊戲中的每一個決定和動作，將帶領玩家走向截然不同的故事線，高達數百個結局的龐大格局，讓《直到黎明》成為大家口中的「精神時光屋」。如今電影版終於即將上映。

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彼得史托馬曾在遊戲《直到黎明》飾演「醫生希爾」，這次也回到這個恐怖宇宙演出電影。（索尼影業提供）

曾在《康斯坦汀：驅魔神探》飾演「撒旦路西法」的彼得史托馬曾在遊戲中飾演「醫生希爾」，這次也回到這個恐怖宇宙，一同加入大銀幕改編，在訪談中他提到：「我很榮幸能參與演出這個超級恐怖的遊戲，能在電影版中出現真的令我很興奮。與遊戲不同的是，這次電影有全新的角色和受害者，充滿轉折的新故事，絕對會讓玩家或是新觀眾非常驚豔。」

在最新曝光的預告中，各種獵奇死法讓人直呼「太痛了！」，燒腦的劇情更將挑戰今年最具話題性的驚悚恐怖片，層層謎團下的不斷循環，是通往黎明的道路，還是墜入死亡的深淵，等待影迷一探究竟。《直到黎明》將於4月25日正式在台上映。

《直到黎明》預告：

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