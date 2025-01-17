尹錫悅被捕IU竟遭出征 IG遭洗版、揚言抵制代言商品

南韓總統尹錫悅因涉入戒嚴事件又不配合調查，於15日上午遭逮捕並遭拘留，不料先前曾聲援抗議民眾的韓星「國民妹妹」IU（見圖），其社群竟遭到疑似尹錫悅的支持者出征洗版。（圖翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因涉入戒嚴事件又不配合調查，於15日上午遭逮捕並遭拘留，不料先前曾聲援抗議民眾的韓星「國民妹妹」IU社群竟遭到疑似尹錫悅的支持者出征洗版，怒嗆她「國民妹妹背叛了大家」、「左IU」、「開心了吧」等。

南韓總統尹錫悅去年12月初突然發布戒嚴，引發外界反彈，大批韓國民眾在大冬天上街抗議，部分韓星也紛紛以行動力挺，像是「國民妹妹」IU當時就為抗議民眾提供物資，準備大量餐食希望能夠溫暖粉絲。

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近日尹錫悅遭到逮捕並遭拘留，目前還在接受調查，不料IU的IG竟出現大量攻擊惡評，疑似是遭到尹錫悅的支持者、極右派報復，負面留言包含「難道不是中國間諜嗎？」、「心裡爽嗎，滿意嗎？」等，用詞十分尖酸刻薄，甚至還有人列出她代言的名單，宣稱要進行抵制。

對此也有許多IU的粉絲出面聲援她，紛紛留言要她「別理會惡評」、「別碰IU」等，為她加油打氣，並表達對她的支持。

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