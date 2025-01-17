晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

尹錫悅被捕IU竟遭出征 IG遭洗版、揚言抵制代言商品

南韓總統尹錫悅因涉入戒嚴事件又不配合調查，於15日上午遭逮捕並遭拘留，不料先前曾聲援抗議民眾的韓星「國民妹妹」IU（見圖），其社群竟遭到疑似尹錫悅的支持者出征洗版。（圖翻攝自IG）南韓總統尹錫悅因涉入戒嚴事件又不配合調查，於15日上午遭逮捕並遭拘留，不料先前曾聲援抗議民眾的韓星「國民妹妹」IU（見圖），其社群竟遭到疑似尹錫悅的支持者出征洗版。（圖翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因涉入戒嚴事件又不配合調查，於15日上午遭逮捕並遭拘留，不料先前曾聲援抗議民眾的韓星「國民妹妹」IU社群竟遭到疑似尹錫悅的支持者出征洗版，怒嗆她「國民妹妹背叛了大家」、「左IU」、「開心了吧」等。

南韓總統尹錫悅去年12月初突然發布戒嚴，引發外界反彈，大批韓國民眾在大冬天上街抗議，部分韓星也紛紛以行動力挺，像是「國民妹妹」IU當時就為抗議民眾提供物資，準備大量餐食希望能夠溫暖粉絲。

近日尹錫悅遭到逮捕並遭拘留，目前還在接受調查，不料IU的IG竟出現大量攻擊惡評，疑似是遭到尹錫悅的支持者、極右派報復，負面留言包含「難道不是中國間諜嗎？」、「心裡爽嗎，滿意嗎？」等，用詞十分尖酸刻薄，甚至還有人列出她代言的名單，宣稱要進行抵制。

對此也有許多IU的粉絲出面聲援她，紛紛留言要她「別理會惡評」、「別碰IU」等，為她加油打氣，並表達對她的支持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中