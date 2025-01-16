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《甄嬛》24小時馬拉松又來了 「甘露寺」剪不剪電視台這樣回應

《後宮甄嬛傳》今年第四度展開24小時馬拉松直播。（翻攝自微博）《後宮甄嬛傳》今年第四度展開24小時馬拉松直播。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由孫儷、蔡少芬等人演出的大型宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出後，就不斷重複播出，尤其碰到連假，很多人總會再回味一次。八大電視台從4年前就開始在農曆春節進行24小時《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，今年也不例外，只不過網友更關心「甘露寺」橋段會不會剪掉？對此，八大也有回應。

甄嬛到甘露寺修行橋段引起熱烈討論。（翻攝自微博）甄嬛到甘露寺修行橋段引起熱烈討論。（翻攝自微博）

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有網友發現看《甄嬛傳》時，從第45集開始就會有人嚷著要甄嬛回宮，主要是從第45集到第56集主要都是甄嬛到甘露寺修行的橋段。「甘露寺修行」這段的主要劇情為皇帝聽信小人讒言將甄嬛父親甄遠道送進大牢，甄嬛發現自己在雍正皇帝眼中始終都是純元皇后的替代品，因此自請離宮前往甘露寺修行，並在修行期間與果郡王陷入愛河。正當甄嬛與果郡王過著甜蜜生活時，意外又從天而降，讓甄嬛誤以為果郡王遭害，立志重回宮中復仇。

《後宮甄嬛傳》的「甘露寺修行」橋段去年有5000名觀眾連署乾脆跳過。（翻攝自YouTube）《後宮甄嬛傳》的「甘露寺修行」橋段去年有5000名觀眾連署乾脆跳過。（翻攝自YouTube）

去年有5000名觀眾連署，希望電視台剪掉甘露寺修行橋段，直接回宮復仇，主要是觀眾認為這段劇情無聊冗長，也有些網友覺得不喜歡看到果郡王演癡情男子的畫面，此橋段去年保留未剪掉，至於今年甄嬛還會不會去甘露寺，八大電視台表示：「敬請鎖定」。

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