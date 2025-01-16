天才主廚木村拓哉票房狂飆 打趣：玉澤演首爾開店主題變樣

木村拓哉（後右二）和《天才廚師在巴黎》主要演員合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由日本男星木村拓哉主演的新片《天才主廚在巴黎》（暫譯，グランメゾンパリ）在日本上映16天創下23.4億日圓（約新台幣5億元）票房，好成績讓全片演員都很興奮，昨（15）日木村拓哉、鈴木京香、及川光博、玉澤演一同出席活動感謝影迷支持。

木村拓哉在電影中飾演希望成為在巴黎首位奪得米其林三星的亞洲人。（翻攝自X）

《天才主廚在巴黎》延續2019年日劇《天才主廚餐廳》（另譯：型男主廚三星夢）故事，延伸出木村拓哉飾演的天才廚師尾花夏樹聯合夥伴將舞台從日本搬到巴黎，並在法式料理源頭打造出亞洲人首次奪下米其林三星的故事。

請繼續往下閱讀...

《天才廚師在巴黎》票房成績佳，主要演員出席造勢活動。（翻攝自X）

相關新聞：中居正廣官網發道歉聲明 花台幣近2千萬和解演藝活動持續

由於票房狂飆，演員們都很興奮，昨日活動上主要演員鈴木京香、澤村一樹、及川光博、玉澤演都出席了活動，並寫下自己的2025年願望。木村拓哉寫了「夢中」兩字，表示自己會對任何事物都全心全力投入，同片演員及川光博則笑說木村拓哉是「全力中年」，一年到頭都很拚！

木村拓哉親手寫下自己2025的抱負是「夢中」代表全年都要拚盡全力。（翻攝自X）

相關新聞：前SMAP中居正廣陷封殺 木村拓哉記者會四兩撥千金解圍

韓星玉澤演也加入造勢行列，他以流利日語和演員們溝通，甚至還主動對台下影迷說：「週三卻來了這麼多人，大家的工作都沒關係吧？」現場影迷被他逗樂，紛紛笑出聲。玉澤演提到自己對木村拓哉的印象，表示：「木村先生每天都很認真，把我嚇了一大跳，他2025年還要繼續全力以赴，代表他的人生一直都非常認真、投入，讓人覺得超帥，全心全力的去做好每一件事。」玉澤演也笑著說，希望同片演員一起到首爾拍片也很棒，雖然到巴黎很開心，不過韓國也有很多值得介紹給大家的美食。

韓星玉澤演在片中飾演甜點師。（翻攝自IG）

聽到玉澤演這樣說，木村拓哉也幽默回應，因為玉澤演飾演的是甜點師，如果要拍《天才廚師在首爾》，那就不能賣法式料理，得改行開甜點店才行了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法