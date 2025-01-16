魯蛇高攀女神相愛相殺！恐怖情人背後真相猜不透

〔記者許世穎／綜合報導〕開春最驚悚愛情電影《完美伴侶》日前曝光最新海報引發熱議，女主角蘇菲柴契爾與男友相擁，卻兩眼翻白、露出詭異微笑的神情，讓人看得雞皮疙瘩。除了翻白眼的詭異美感，蘇菲還被拿來與日本恐怖漫畫家伊藤潤二筆下的知名角色「富江」相比，驚嘆「根本是美國版富江！」

傑克奎德（左）和蘇菲柴契爾在新片《完美伴侶》天雷勾動地火。（華納兄弟提供）

更驚人的是，在片中飾演男友的傑克奎德也非省油的燈，雖為魯蛇卻成功高攀女神，組成眾人稱羨的完美伴侶，但最新預告中他卻反過來拿槍對準蘇菲柴契爾，展現兩人相愛相殺的關係。

請繼續往下閱讀...

被美媒封為「新生代驚悚片女神」的蘇菲柴契爾，去年憑藉恐怖片《異教詭屋》的精采演出竄紅全球，在新片《完美伴侶》換上清純可愛的洋裝，露出誘人的招牌靦腆笑容，完美展現零死角女友的無敵魅力，輕鬆將宅男迷得暈頭轉向。

蘇菲柴契爾被譽為「新生代驚悚片女神」，在《完美伴侶》再展驚悚演出。（華納兄弟提供）

而以熱門影集《黑袍糾察隊》打響名號的男星傑克奎德，則再度演出魯蛇形象，將愛耍小聰明、又帶點色慾的宅男角色詮釋地淋漓盡致。片中兩人於超市偶遇，當場天雷勾動地火，成為眾人稱羨的完美伴侶，不料一場聚會竟意外揭露這段感情背後的驚人真相。《完美伴侶》將於1月29日大年初一在台上映，2D、IMAX 版同步登場。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法