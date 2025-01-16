幸運女粉絲合照玄彬「全場暴動」！保鑣嚇出一身冷汗

〔記者鍾志均／台北報導〕玄彬昨（15）抵台宣傳史詩新片《哈爾濱》，傍晚出席影人見面會，這次兩場共吸1200名粉絲齊聚；拍照環節時，玄彬和配角朴勳等人開心和粉絲合照，不料一拍完，就差點發生暴動場面，讓一旁工作人員看得膽顫心驚。

玄彬（右）、朴勳等劇組人員宣傳《哈爾濱》。（網銀國際影視提供）

玄彬時隔五年帶著新作品登台，粉絲當然止不住內心狂喜，不料一拍完照，有人轉過頭去想和歐巴握手，讓身旁的保鑣也嚇出一身冷汗，就怕真的不小心暴動hold不住。

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不過看到滿場熱情觀眾，玄彬感動說：「很久沒到訪台灣，今天真的很開心，能和導演禹民鎬、朴勳、製片金元國一起帶著新作品來和大家見面。」直呼是充滿紀念性的一刻，還說希望有機會能來台灣拍戲。

《哈爾濱》劇組昨在西門國賓鉅院舉辦影人見面會。（網銀國際影視提供）

特別的是，導演禹民鎬、玄彬、朴勳、製片金元國還親自抽出幸運兒，贈送韓國空運來台的限量禮品，再度引起全場轟動尖叫！金元國分享《哈爾濱》在韓國自去年12月24日上映後，至今都蟬聯票房冠軍，希望在台上映後也能票房長紅。

《哈爾濱》1月29日春節賀歲檔期全台上映。

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