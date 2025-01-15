瓊瑤離世慘遭消費！中國狂辦活動海撈錢 兒怒發律師函：立即停止

瓊瑤。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家瓊瑤12月4日在家中輕生逝世，享壽86歲，遺體隨即火化，送往陽明山臻善園花葬，與丈夫平鑫濤雙雙長眠於此，消息一出震驚外界。而距離瓊瑤離世已有1個多月，近期中國竟傳出打著紀念瓊瑤名號的活動，打算海撈一筆。對此，瓊瑤兒子陳中維發聲了。

據中國《觀察者網》報導，瓊瑤兒子陳中維經由韜安律師事務所發出聲明，稱市場上出現大量打著「瓊瑤」名號的演出活動，通過線上、線下等各渠道向公眾公開出售門票，以「懷舊、紀念」為名，行商業營銷之實，已涉嫌構成對瓊瑤人格利益及陳中維合法享有的相關其他權益的侵害。

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瓊瑤兒子陳中維經由韜安律師事務所發出聲明。（翻攝自觀察者網）

陳中維要求此類活動立即停止宣傳、營銷、售票及舉辦，並停止對瓊瑤姓名及作品的全部侵權使用行為，否則將提起訴訟，採取法律手段。

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