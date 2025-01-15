《單身4》李時安太美爆紅！驚人身分遭挖「實力不輸張員瑛」

《單身即地獄4》中一名女嘉賓李時安因長太美引發關注。（翻攝自IG、Netflix提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓戀愛實境節目《單身即地獄4》於昨（14）日開播，其中一名女嘉賓李時安因長太美馬上引發關注。李時安在節目中低調說自己是模特兒，但她其實為偶像練習生出身，曾參加過選秀節目《PRODUCE 48》，最後雖然沒有出道，但仍在參賽過程中圈粉無數。

李時安（左）在2018年曾參加選秀節目，與張員瑛、金采源、曹柔理、安宥真為同期練習生。（翻攝自韓網、IG）

李時安在2018年曾參加節目《PRODUCE 48》，她當時以30名落敗，但美艷外型仍令觀眾留下深刻印象。該節目結束後，晉級者也以限定女團IZ*ONE出道，成員有張員瑛、宮脇咲良、金采源、金玟周、曹柔理、權恩妃等人，解散後有成員又以不同團體出道，也有人轉行當演員。

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李時安。（翻攝自IG）

如今7年過去李時安外型又亮眼許多，讓許多觀眾一時之間認不出來，直呼「變太美了」、「她真的是《PRODUCE 48》最大遺珠」。

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