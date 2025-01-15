Phantom Siita抵台狂賣萌！百名粉絲接機當場示愛

〔記者鍾志均／台北報導〕由日本歌姬Ado打造的偶像女團「Phantom Siita」怪忌蝶今（15）下午抵台，5位女孩見到台灣粉絲，立刻露出甜笑，大方和歌迷、媒體打招呼，還齊聲喊「台灣」融化眾人。

日本怪物新人Phantom Siita抵台。（記者潘少棠攝）

Phantom Siita主打獨特「復古恐怖風格」，由Mona、Miu、Rinka、Hisui、Moka組成，他們此行是為世界巡演來台，明天將在Legacy Taipei開唱，帶給粉絲獨一無二的演出。

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5位團員們一步出機場大廳，有男粉絲大喊「Miu醬，大好き（超喜歡）」當場告白，也有粉絲舉起手幅、拿著禮物要送給心儀的偶像，只見她們停下腳步，讓攝影們拍好拍滿，最後在保鑣護送下緩緩上車。

日本怪物新人Phantom Siita抵台。（記者潘少棠攝）

Phantom Siita出道便創造話題，不僅登上日本武道館開唱，出道單曲《Otomodachi》還躍上Spotify「Idol Pop Japan」播放列表封面、單曲《Just Wanna xxxx With You》一個月內突破百萬觀看次數，人氣頗旺。

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