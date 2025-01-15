小A辣復合交往5年前任？鬆口「6人追求中」 單身原因曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕35歲跨性別YouTuber「小A辣」4年前進行性別重置手術，去年8月以台灣小姐身分赴泰參加「蒂芬妮國際皇后小姐」選美競賽，一襲國花戰袍躍登「台灣最美代表」，花招百出與各國佳麗爭后冠。她曾和健身教練男友阿富有過5年戀情，兩人近日被週刊直擊相約到台北小巨蛋觀看《拳上2024》，感情現況曝光。

小A辣爆復合前任阿富，鬆口感情現況。（翻攝自臉書）

小A辣過去決定變性女兒身，主因之一正是阿富，遺憾兩人交往5年感情仍止步，她曾直播泛淚光，提到兩人脾氣都不好，常常情緒一來就吵架，阿富也抵不過心魔、家人期待傳宗接代的壓力，對此她並無怨言，感性表示，「這五年來謝謝你的陪伴，我卻給了你無形的壓力，對不起曾經的我愛你只剩我祝福你，祝福你找到更適合的伴侶。」

請繼續往下閱讀...

小A辣和阿富分手後維持好友關係。（翻攝自臉書）

小A辣去年生日阿富也大方祝福，兩人私下感情依舊，這回被捕捉相約到台北小巨蛋觀看《拳上2024》，小A辣撇舊情復燃，透露身邊追求者多達6位，和阿富只是朋友，不過因為上一段感情影響，目前享受單身，她也會跟另一半挑明，要想清楚父母是否能接受兩人在一起，才有下一步。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法