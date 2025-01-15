再等兩天！卡麥蓉狄亞重出江湖 槍戰肉搏無冷場

〔記者許世穎／綜合報導〕淡出銀幕10年的好萊塢女星卡麥蓉狄亞重出江湖主演Netflix全新動作片《特務再出發》（Back in Action），今（15）日釋出正式預告，片中她和影帝傑米福克斯大展超殺身手，飛車追逐、槍林彈雨、近身肉搏，甚至飛機失控撞上冰山全都難不倒兩人！

傑米福克斯（右）和卡麥蓉狄亞在《特務再出發》飾演昔日為間諜的夫妻檔。（Netflix提供）

該片由《老闆不是人》塞斯高登執導，正式預告中卡麥蓉飾演的艾蜜莉和傑米飾演的麥特一家人只是如日常到加油站加油，卻來了一群不速之客，讓兩個人只好重拾舊業、大顯身手。麥特手持噴槍、艾蜜莉直接撂倒對手，超殺的絕技直接讓小孩看傻。

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淡出銀幕10年的卡麥蓉狄亞（左）和傑米福克斯再度合作《特務再出發》默契依舊。（Netflix提供）

當兩人的身份曝光，無法再繼續安然過生活，身為前臥底特務的兩人只好重出江湖，特務再出發。片名「再出發」象徵的不只兩人電影中身份，更是卡麥蓉和傑米這對老友合作再度重出江湖。《特務再出發》將於1月17日（本週五）於Netflix全球正式上線，精彩絕倫、絕無冷場，請觀眾好好坐穩。

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