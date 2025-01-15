尹錫悅被逮捕 名嘴黃創夏：台灣為前市長叫屈

南韓公調處宣布已於今（15）日上午10點33分執行逮捕令正式逮捕總統尹錫悅。圖為尹錫悅離開官邸、前往公調處辦公室的車隊。（路透社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）今（15）日凌晨前往總統官邸，歷經5個多小時，公調處已於當地時間上午10點33分執行逮捕令，正式逮捕南韓總統尹錫悅。

尹錫悅被逮捕消息傳回台灣政壇，資深媒體人、電視名嘴黃創夏稍早在臉書表示，同樣是「第三波」新興民主國家，人家可逮捕暫停職權的現任總統，「我們這裡卻有一群特定人對有法院認可之犯罪嫌疑人的前市長叫屈？」黃創夏文中指的「前市長」就是民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲。

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綜合韓媒報導，今早5點45分警方與公調處人員試圖突破國民力量黨議員與總統警護處人員組成的人牆，意圖強行進入官邸，雙方發生肢體衝突。7點30分左右，警方及公調處人員以梯子進入官邸突破第一道封鎖線，7點40分左右繞過第二層封鎖線用來阻擋人員進入的巴士，來到官邸門口哨所前，而哨所鐵門也被打開。

後續警方以「阻止尹錫悅被逮捕」為由，逮捕總統警護處副處長金成勳，金盛勳已搭乘小巴士，由警方護送離開官邸。公搜處提及，與第一次執行逮捕令不同的是，此次進入官邸後幾乎沒有發生肢體衝突。

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