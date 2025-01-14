「粗口港姐」梁允瑜真空露側乳 狂秀比基尼難掩神秘三角

「粗口港姐」到泰國慶祝27歲生日。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因參選香港小姐期間流出爆粗口、霸凌同學影片而被封為「粗口港姐」的梁允瑜，目前已成香港新一代惡女，近日她為了慶祝27歲生日特別大發福利，曬出多系列性感照。

梁允瑜的白色洋裝從正面看是超級深V設計。（星島日報提供）

相關新聞：「八點檔女神」吳婉君誤被地勤當孕婦 比基尼上身深溝辣爆

請繼續往下閱讀...

梁允瑜這套比基尼設計非常邪惡，尤其下半身讓人覺得布料真的很少。（星島日報提供）

特別到泰國慶祝生日的梁允瑜，在戲劇上頗有收穫，她曾在劇中穿上黑色吊帶性感睡衣曬出白皙長腿，並用腳部挑逗男演員，場面極盡誘惑之至。最近她慶生則換上一套中門大開的白色性感洋裝，穿著深V洋裝騎馬的時候，側乳若隱若現，讓粉絲大飽眼福。

梁允瑜在劇中身穿黑色性感內衣挑逗對手演員。（星島日報提供）

相關新聞：Lisa粉絲上億 辣秀比基尼狂吸872萬讚

梁允瑜身材性感火辣。（星島日報提供）

另外梁允瑜也大送福利，秀出多張比基尼照片，一套上身以金色鍊帶斜穿身體的比基尼，下半身超緊、超小，令人感覺幾乎無法遮蓋私密部位。豐滿上圍和一對44吋長腿，加上邪惡角度拍攝，令人噴血！

梁允瑜身材性感火辣。（星島日報提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法