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「粗口港姐」梁允瑜真空露側乳 狂秀比基尼難掩神秘三角

「粗口港姐」到泰國慶祝27歲生日。（星島日報提供）「粗口港姐」到泰國慶祝27歲生日。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因參選香港小姐期間流出爆粗口、霸凌同學影片而被封為「粗口港姐」的梁允瑜，目前已成香港新一代惡女，近日她為了慶祝27歲生日特別大發福利，曬出多系列性感照。

梁允瑜的白色洋裝從正面看是超級深V設計。（星島日報提供）梁允瑜的白色洋裝從正面看是超級深V設計。（星島日報提供）

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梁允瑜這套比基尼設計非常邪惡，尤其下半身讓人覺得布料真的很少。（星島日報提供）梁允瑜這套比基尼設計非常邪惡，尤其下半身讓人覺得布料真的很少。（星島日報提供）

特別到泰國慶祝生日的梁允瑜，在戲劇上頗有收穫，她曾在劇中穿上黑色吊帶性感睡衣曬出白皙長腿，並用腳部挑逗男演員，場面極盡誘惑之至。最近她慶生則換上一套中門大開的白色性感洋裝，穿著深V洋裝騎馬的時候，側乳若隱若現，讓粉絲大飽眼福。

梁允瑜在劇中身穿黑色性感內衣挑逗對手演員。（星島日報提供）梁允瑜在劇中身穿黑色性感內衣挑逗對手演員。（星島日報提供）

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梁允瑜身材性感火辣。（星島日報提供）梁允瑜身材性感火辣。（星島日報提供）

另外梁允瑜也大送福利，秀出多張比基尼照片，一套上身以金色鍊帶斜穿身體的比基尼，下半身超緊、超小，令人感覺幾乎無法遮蓋私密部位。豐滿上圍和一對44吋長腿，加上邪惡角度拍攝，令人噴血！

梁允瑜身材性感火辣。（星島日報提供）梁允瑜身材性感火辣。（星島日報提供）

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