晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女神Yuri畢業「樂天女孩」 依舊暖心喊話：會陪著大家

「樂天女孩」高人氣成員「Yuri」陳洛心，正式畢業樂天桃猿啦啦隊。（翻攝自IG）「樂天女孩」高人氣成員「Yuri」陳洛心，正式畢業樂天桃猿啦啦隊。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期，樂天桃猿啦啦隊迎來「離隊潮」，其中，具有高人氣的女神Yuri陳洛心也在IG感性發文，感謝球隊跟粉絲一直以來給予她的照顧與美好，她將謹記在心，未來繼續努力！

Yuri特別喊話粉絲：「2025全新的開始，我依然在這陪著大家，繼續大步向前邁進！我愛你們」。讓不少人紛紛表示自己被女神溫暖到，平時她在舞台上揮舞著應援棒、熱情地為球隊加油打氣，努力的模樣已經為大家帶來正能量，如今正式從「樂天女孩」畢業，粉絲依舊大力支持，表示她只要持續站在舞台上，就會永遠當她背後的靠山。

此外Yuri也向樂天桃猿球團表達不捨及感謝，她說：未來不管在哪個舞台，我都會一直熱愛表演，繼續努力下去。」在祝福的同時，自己也會努力邁向未來的旅程！

Yuri在IG感性發文，感謝球隊跟粉絲一直以來的照顧。（翻攝自IG）Yuri在IG感性發文，感謝球隊跟粉絲一直以來的照顧。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中