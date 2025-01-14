啦啦隊女神Yuri畢業「樂天女孩」 依舊暖心喊話：會陪著大家

「樂天女孩」高人氣成員「Yuri」陳洛心，正式畢業樂天桃猿啦啦隊。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期，樂天桃猿啦啦隊迎來「離隊潮」，其中，具有高人氣的女神「Yuri」陳洛心也在IG感性發文，感謝球隊跟粉絲一直以來給予她的照顧與美好，她將謹記在心，未來繼續努力！

Yuri特別喊話粉絲：「2025全新的開始，我依然在這陪著大家，繼續大步向前邁進！我愛你們」。讓不少人紛紛表示自己被女神溫暖到，平時她在舞台上揮舞著應援棒、熱情地為球隊加油打氣，努力的模樣已經為大家帶來正能量，如今正式從「樂天女孩」畢業，粉絲依舊大力支持，表示她只要持續站在舞台上，就會永遠當她背後的靠山。

請繼續往下閱讀...

此外，Yuri也向樂天桃猿球團表達不捨及感謝，她說：「未來不管在哪個舞台，我都會一直熱愛表演，繼續努力下去。」在祝福的同時，自己也會努力邁向未來的旅程！

Yuri在IG感性發文，感謝球隊跟粉絲一直以來的照顧。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法