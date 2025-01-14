晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《海派甜心》李威捲精舍住持殺人案 遭北檢二度約談

李威捲入精舍住持案，13日以證人身分被二度約談。（翻攝自微博、資料照）李威捲入精舍住持案，13日以證人身分被二度約談。（翻攝自微博、資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李威曾是偶像男團成員，更以《吐司男之吻》、《海派甜心》等偶像劇走紅。怎料卻捲入近期一樁精舍住持案，據知情人士指出，13日以證人身分被二度約談，內幕曝光。

一名蔡姓女子自去年4、5月起到北市大安區一家精舍學佛，未料2個月後竟全身瘀青陳屍精舍，死因為「橫紋肌溶解症」，且200萬元存款被提領一空，檢警先是將女住持和信眾等人聲押禁見，如今又查出有幕後藏鏡人、暢銷作家王薀，李威身為王薀弟子也疑捲入該案。

據《太報》報導，在檢警偵辦期間，蔡女家人拿出一張照片指控蔡女就是和照片中的師父學佛，而該師父竟是作家王薀，家人更爆料蔡女疑似惹怒王薀，因此遭到王薀的信眾修理，被毆打致死，王薀在蔡女過世後找來弟子李威商量對策，因此李威10日以證人身分被傳喚到案，偵訊4個多小時後請回，昨（13）日二度傳喚李威到案，一樣偵訊近4個多小時後請回。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中