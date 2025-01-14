《海派甜心》李威捲精舍住持殺人案 遭北檢二度約談
李威捲入精舍住持案，13日以證人身分被二度約談。（翻攝自微博、資料照）
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李威曾是偶像男團成員，更以《吐司男之吻》、《海派甜心》等偶像劇走紅。怎料卻捲入近期一樁精舍住持案，據知情人士指出，13日以證人身分被二度約談，內幕曝光。
一名蔡姓女子自去年4、5月起到北市大安區一家精舍學佛，未料2個月後竟全身瘀青陳屍精舍，死因為「橫紋肌溶解症」，且200萬元存款被提領一空，檢警先是將女住持和信眾等人聲押禁見，如今又查出有幕後藏鏡人、暢銷作家王薀，李威身為王薀弟子也疑捲入該案。
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據《太報》報導，在檢警偵辦期間，蔡女家人拿出一張照片指控蔡女就是和照片中的師父學佛，而該師父竟是作家王薀，家人更爆料蔡女疑似惹怒王薀，因此遭到王薀的信眾修理，被毆打致死，王薀在蔡女過世後找來弟子李威商量對策，因此李威10日以證人身分被傳喚到案，偵訊4個多小時後請回，昨（13）日二度傳喚李威到案，一樣偵訊近4個多小時後請回。
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