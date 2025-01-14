晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苗可麗罵人紅到馬來西亞 當地人跪求重現 《台灣霹靂火》

苗可麗在馬來西亞相當受歡迎。（三立提供）苗可麗在馬來西亞相當受歡迎。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們這一攤2》日前跨國前往馬來西亞，與馬國藝人一起次走進馬來西亞雪蘭莪州夜市擺攤拍攝。

節目特別邀請到活躍於臺灣影視圈的大馬視帝謝佳見，以及八度空間的三位主持人Rickman謝承偉、Orange陳慧恬與Natalie小玉首次參與錄影，為節目增添更多亮點。

苗可麗在馬來西亞相當受歡迎。（三立提供）苗可麗在馬來西亞相當受歡迎。（三立提供）

此行前往馬來西亞拍攝五天，當地也特別舉行盛大記者會歡迎，台馬兩天藝人首次碰面，現場也一起做馬來家鄉過年習俗的「撈魚生」，這是馬來西亞很具特色的華人過年文化，「撈」是取自廣東話的諧音，意思是賺到風生水起。

而這一趟跨國拍攝所有藝人也感受到馬國民眾的熱情，跟台灣民眾一樣，可以排隊快四小時，就是為了支持喜歡的藝人。這次擺攤賣的是在台灣傳統的刈包，藝人帶著新創的榴槤刈包和麵線擺攤，拍攝過程也遇到最大的傾盆大雨，但粉絲仍堅持不棄等待和支持。

苗可麗今年在馬來西亞慶生。（三立提供）苗可麗今年在馬來西亞慶生。（三立提供）

另外，殺青日也是苗可麗的生日，製作單位用心安排慶生，苗可麗說：「我很開心有這樣的巧合！」而她演出的《台灣霹靂火》當地人仍記憶猶新，特別是經典罵人詞語，現場為滿足大家，她拿起大聲公兇兇的對民眾叫說：「我們特別從台灣來，還不趕快過來。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中