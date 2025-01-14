苗可麗罵人紅到馬來西亞 當地人跪求重現 《台灣霹靂火》

苗可麗在馬來西亞相當受歡迎。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們這一攤2》日前跨國前往馬來西亞，與馬國藝人一起次走進馬來西亞雪蘭莪州夜市擺攤拍攝。

節目特別邀請到活躍於臺灣影視圈的大馬視帝謝佳見，以及八度空間的三位主持人Rickman謝承偉、Orange陳慧恬與Natalie小玉首次參與錄影，為節目增添更多亮點。

請繼續往下閱讀...

苗可麗在馬來西亞相當受歡迎。（三立提供）

此行前往馬來西亞拍攝五天，當地也特別舉行盛大記者會歡迎，台馬兩天藝人首次碰面，現場也一起做馬來家鄉過年習俗的「撈魚生」，這是馬來西亞很具特色的華人過年文化，「撈」是取自廣東話的諧音，意思是賺到風生水起。

而這一趟跨國拍攝所有藝人也感受到馬國民眾的熱情，跟台灣民眾一樣，可以排隊快四小時，就是為了支持喜歡的藝人。這次擺攤賣的是在台灣傳統的刈包，藝人帶著新創的榴槤刈包和麵線擺攤，拍攝過程也遇到最大的傾盆大雨，但粉絲仍堅持不棄等待和支持。

苗可麗今年在馬來西亞慶生。（三立提供）

另外，殺青日也是苗可麗的生日，製作單位用心安排慶生，苗可麗說：「我很開心有這樣的巧合！」而她演出的《台灣霹靂火》當地人仍記憶猶新，特別是經典罵人詞語，現場為滿足大家，她拿起大聲公兇兇的對民眾叫說：「我們特別從台灣來，還不趕快過來。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法