羅比威廉斯23年前來台大鬧機場之謎揭曉！機場衝突怒飆髒話

〔記者許世穎／台北報導〕音樂電影《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編，昨（13）日在台舉辦試片，獲得媒體及影評人好評力推，羅比展現自我過往，不僅真誠且毫無保留，歌舞場面更是娛樂性十足，一首接一首的動聽金曲也讓不少觀眾在戲院忍不住想跟著唱，敲碗「K歌場」。

《更好的人》昨在台舉辦盛大特映。（双喜提供）

昨晚舉行的特映會更邀請到當年羅比來台開唱時，曾與他合作的新加坡商blackx國際玄樂聯合創始人，躍耳娛樂執行長吳佳倫現身說法。2001年10月羅比來台開唱時，吳佳倫擔任英國科藝百代EMI Music Asia亞太區行銷副總，除了見證羅比從「接招合唱團」單飛後的大起大落，也現場直擊了羅比來台發生的機場衝突。

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當時機場安檢與現在大不同，經常會發生國際藝人抵台後毫無心理準備就面對媒體大陣仗，羅比也不例外。吳佳倫回憶，當時羅比與團隊抵台後，場面相當混亂，有不少推擠的情況，當年的報導提到羅比在機場狂奔，其實是因為現場秩序太亂，加上他胃不舒服又牙痛，見狀只好越走越快，最後甚至用跑的，然後媒體展開追逐，就演變成了「壞小子大鬧機場」。

《更好的人》昨在台舉辦盛大特映。（双喜提供）

就連羅比在被海關驗證件，不少攝影也在他正面猛拍，羅比之後更出言以「F」開頭的字眼問候眾人，工作人員只好他每說一次、就接著道歉。不過雖然有抵台時的意外插曲，吳佳倫表示，休息一晚的羅比身體狀況轉好，上工依舊保持良好的工作狀態，「但前一天的事情發生就發生了，也有很多不理解留在那裡了。」

吳佳倫也說道，在自己的工作生涯中見證了羅比10年，「我見證了他的高光時刻，他非常有才，雖然他有點過動、好動、不按牌理出牌，但他的工作狀態是好的，尤其《Rock DJ》算是奠定了他的另一個里程碑。」當時EMI甚至促成羅比和林憶蓮合作，由她演唱中文版《Better Man》，讓羅比很開心自己的歌曲有了中文版，更為此錄ID介紹與推薦。

至於電影《更好的人》讓吳佳倫印象最深的，還是關於歌曲《Better man》的部分，他說看到羅比說著自己想做一個「更好的人」，讓他有些感傷，「原本聽起來是情歌，但歷經這麼多年，有了歲月的痕跡，感覺也很不一樣。」他說對於可以跟羅比共事感到很驕傲，「尤其在亞洲協助了一個巨大成功、盡到專業團隊的責任，這個電影只有他可以想出這個idea，他有個黑暗面只有他自己知道，現在看到他的人生都圓滿了，也成為一個名副其實的better man（更好的人）。」《更好的人》將於1月17日（本週五）在台上映。

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